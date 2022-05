Heger pre BBC HARDtalk: Za ruský plyn budeme platiť eurami

Na archívnej snímke samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava/Londýn 2. mája (TASR) - Slovensko v tejto chvíli nie je pripravené vzdať sa dodávok ruských surovín, avšak robí všetko pre to, aby sa stalo menej závislé od ruského plynu. Povedal to predseda vlády SR Eduard Heger v relácii HARDtalk, ktorú odvysielala britská verejnoprávna televízia BBC. Heger tiež poznamenal, že napriek vojne na Ukrajine sa priame nebezpečenstvo pre Slovensko nezvyšuje.Myslí si, že riziko naopak klesá pre statočnosť ukrajinského ľudu. Ukrajinci podľa jeho slov bojujú za naše hodnoty a ak zlyhajú, budeme ďalší na rade.uviedol Heger v reakcii na otázku moderátora Stephena Sackura.Heger v rozhovore pre BBC uviedol, že Slovensko v tejto chvíli nie je pripravené vzdať sa dodávok ruských surovín, hoci Západ varuje, že krajiny platiace Moskve za plyn a ropu prakticky financujú ruskú vojnu na Ukrajine.povedal Heger, podľa ktorého je závislosť od dodávok ruských surovín problémom celej Európy.Predseda vlády SR ďalej uviedol, že slovenská vláda robí všetko pre čo najskoršie odpojenie sa od ruského plynu a ruskej ropy. Bratislava podľa neho v tejto veci spolupracuje s Varšavou. Poukázal, že slovensko-poľské plynové prepojenie je po technickej stránke vo "finálnej fáze".Podľa slovenského premiéra budeme potrebovať alternatívu k ruskému plynu a tou bude s najväčšou pravdepodobnosťou LNG (skvapalnený zemný plyn).vysvetlil Heger s tým, že Slovensko nalieha na jednotu európskych krajín v otázke platieb za ruské suroviny v eurách.povedal Heger.V rozhovore odpovedal aj na otázku, či je Slovensko pripravené poslať ťažké zbrane na Ukrajinu, vrátane húfnic vyrobených na Slovensku.vyhlásil Heger.Doplnil, že ukrajinská strana doteraz nepožiadala o stíhačky typu MiG-29.dodal premiér. Spresnil, že Slovensko zatiaľ neopravuje na svojom území ruské tanky ukoristené ukrajinskou armádou, avšak táto dohoda je podľa neho vModerátor BBC sa v interview venoval aj téme dezinformácií a ruskej propagandy, ktorej je podľa neho Slovensko do veľkej miery vystavené. Spomenul aj nedávny prieskum, ktorý naznačil, že veľa Slovákov obviňuje z rastúceho napätia v regióne skôr NATO ako Kremeľ.myslí si Heger. Napriek tomu sú občania podľa neho pod vplyvom ruskej propagandy a treba pracovať na riešení tejto situácie.