Heger pre Jerusalem Post: Vojna na Ukrajine zmenila atmosféru v Európe

Jeruzalem/Bratislava 7. marca (TASR) - Bezpečnosť je v Európe vzhľadom na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu najdôležitejšou otázkou, citoval v pondelok dočasne povereného slovenského premiéra Eduarda Hegera, ktorý absolvoval dvojdňovú pracovnú návštevu Izraela, denník The Jerusalem Post.



"Témou číslo jeden je poskytnutie bezpečnosti a ochrany pre našich občanov. To je dôvod, prečo je pre nás Izrael skvelým partnerom, pretože obstarávame radarový systém, ktorý nahradí náš starý, desaťročia využívaný systém a poskytne úplne novú úroveň ochrany nášho vzdušného priestoru," dodal Heger, podľa ktorého vojna na Ukrajine "zmenila atmosféru v Európe".



"Rozumieme tomu, že Ukrajinci nebojujú len za svoje vlastné územie a svoje vlastné hodnoty. Bojujú aj za naše hodnoty a bezpečnosť, pretože jednu vec vieme - nechceme, aby Slovensko hraničilo s Ruskom," podotkol ďalej premiér SR pre Jerusalem Post.



Nedá sa podľa neho vylúčiť, že sa ruský prezident Vladimir Putin nezameria aj na Slovensko; stačí sa pozrieť na to, ako Putin šiel najskôr po Kryme a potom po celej Ukrajine, upozornil.



"Podporujeme Ukrajinu v získaní jej územnej celistvosti a preto je také dôležité, aby jej západný svet poskytol všetku potrebnú pomoc vrátane vojenskej," dodal Heger.



Slovenský premiér podľa denníka nekomentoval rozhodnutie Izraela neposkytnúť Ukrajine zbrane na obranu proti ruskej vojenskej invázii.



"Vo všeobecnosti sme diskutovali o vojne na Ukrajine a ja som uviedol európsky pohľad," povedal Heger. Toto je vojna, ktorá sa dotýka bezpečnosti Slovenska, Európy a "celého sveta", zdôraznil pre Jerusalem Post.



Heger sa v nedeľu v Jeruzaleme stretol s izraelským predsedom vlády Benjaminom Netanjahuom. Diskutovali o prehĺbení spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v oblasti technológií, inovácií a cestovného ruchu, ako aj o regionálnych otázkach.



Slovenský premiér dodal, že spolu hovorili aj o zmluve Ministerstva obrany SR z roku 2021 o obstaraní radarového systému z Izraela, ako aj o prehĺbení vzájomných vzťahov v oblasti cestovného ruchu.