Heger: Pre krajiny V4 je dôležitá prosperita a bezpečnosť Egypta

Budapešť 12. októbra (TASR) - Je dôležité, aby bola v Egypte prítomná trvalo udržateľná prosperita, ako aj bezpečnosť a stabilita krajiny a širšieho regiónu, pretože to úzko súvisí so stabilitou a prosperitou krajín strednej a východnej Európy, vyhlásil v utorok v Budapešti po druhom summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím predseda vlády SR Eduard Heger.



Na schôdzku iniciovanú predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, ktorého krajina aktuálne predsedá vyšehradskému zoskupeniu, pricestoval ešte poľský premiér Mateusz Morawiecki, pričom predseda českej vlády Andrej Babiš sa ospravedlnil a jeho krajina na rokovaní nebola nikým zastúpená.



"Schôdzka je potvrdením toho, že Egypt zostáva jedným z našich najdôležitejších partnerov na Blízkom a Strednom východe s nezameniteľným vplyvom na riešenie mnohých politických a bezpečnostných výziev tohto regiónu – napríklad v oblasti boja proti terorizmu, ale taktiež v potláčaní nelegálnej migrácie, kde (Egypt) zohráva dôležitú rolu," konštatoval slovenský premiér.



Na schôdzke podľa jeho slov zaznelo, že v Egypte sa počet migrantov vyšplhal na šesť miliónov. Napriek tomu táto severoafrická krajina príkladne zabraňuje ilegálnej migrácii.



"My sme pripravení spolupracovať s Egyptom v celom spektre tém, akými sú bezpečnosť, ekonomický rozvoj, ale aj cestovný ruch," dodal Heger, ktorý vyjadril vďaku egyptskému prezidentovi za pozvanie podnikov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, aby rozšírili svoje pôsobenie v Egypte.



Spolupráca V4 v Egypte je podľa účastníkov budapeštianskej schôdzky žiaduca aj v oblasti vakcinácie a spoločného boja proti ochoreniu COVID-19.



"Slovenská republika víta a podporuje ďalší rozvoj komplexného politického dialógu s Egyptom, ktorý bol dnes prehlbovaný, ako aj spoluprácu Egypta s Európskou úniou," uzavrel slovenský ministerský predseda.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)