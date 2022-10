Heger pred EPC: Pre SR je kľúčové, aby praskla cenová bublina plynu

Bratislava/Praha 6. októbra (TASR) - Pre Slovensko je kľúčové, aby praskla cenová bublina plynu, ktorú spôsobilo Rusko. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger pred odletom na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa koná v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Pre Slovensko je kľúčové, aby praskla cenová bublina plynu, pretože vieme, že ju vyhnalo do tých výšin Rusko," povedal Heger. Premiér tiež zdôraznil, že jej prasknutím a odpojením sa od ruského plynu vie Európa poraziť Rusko a zároveň vie pomôcť Ukrajine získať späť svoje územie.



Podľa slovenského premiéra je štvrtkový summit pre Slovensko príležitosťou ukázať jedinečnosť situácie v ktorej sa nachádza. "Tento summit bude o energetike a samozrejme o ekonomike... Je to pre nás úžasná príležitosť mať za jedným stolom všetky krajiny Európy, aby sme sa spoločne bavili o vízii mieru a bezpečnosti, lebo vidíme, že to nie je samozrejmosť," uviedol.



"Agresia na Ukrajine jasne ukazuje, že Rusko nie je spoľahlivý partner a je nebezpečenstvom pre mnohé krajiny v Európe," dodal na záver predseda vlády SR.



Vo štvrtok sa na Pražskom hrade koná historicky prvý summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorého vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Okrem úniovej dvadsaťsedmičky naň bolo pozvaných ďalších 16 európskych štátov. Hlavnými témami dnešného stretnutia sú mier a bezpečnosť, energetika, klíma a ekonomická situácia. Na stretnutie EPC v piatok nadviaže neformálny summit Európskej rady.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)