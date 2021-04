Heger: Pri distribúcii vakcín by sa mala zohľadniť miera zaočkovanosti

Brusel 27. apríla (TASR) - Pri distribúcií vakcín proti ochoreniu COVID-19 by mala Európska únia zohľadniť mieru zaočkovanosti v krajine. Rozdelenie by malo odrážať aj množstvo vakcín, ktoré majú krajiny k dispozícii, aby mohli zaočkovať svoju populáciu. Po stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou to povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



V úvode očkovania bol podľa Hegera európsky postup spoločných objednávok dobrý. EK tak pomohla vyťažiť maximum z celého objednávkového systému. "Dnes, keď vidíme, že sú rozdiely medzi zaočkovanosťou jednotlivých krajín, tak treba pozerať na to rozšírenie, a to je návrh, ktorý sme priniesli zo Slovenska," uviedol Heger. Dodal, že z hľadiska jednotného trhu je dôležité, aby členské krajiny postupovali v kolektívnej imunite spoločne. Návrhom tak podľa Hegera Slovensko vyslalo signál, že chce byť v rámci členských štátov aktívnou krajinou a chce prinášať riešenia.



Premiér tvrdí, že predsedníčka EK si návrh Slovenska v súvislosti s distribúciou vakcín vypočula. "Ona prináša k stolu ten rozmer rešpektovania názorov, vypočutia názorov a potom hľadania tých spoločných riešení," uviedol.



EÚ je otvorený a jednotný trh, ľudia majú právo pohybovať sa po jej území, skonštatoval Heger. "Preto je dôležité, aby sme sa hýbali v tej očkovanosti podobným percentom aj z hľadiska členských štátov," podotkol.



Predseda vlády s von der Leyenovou diskutoval aj o ruskej vakcíne Sputnik V. Pripomenul, že nákup Sputnika V bol dôsledkom zlej pandemickej situácie na Slovensku. Vakcíny tiež v tom čase neprichádzali v objeme, aký krajina chcela. "V tomto duchu chápali naše kroky," tvrdí.



Premiér sa v utorok na pôde EÚ stretol aj s podpredsedom EK Valdisom Dombrovskisom, eurokomisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Popoludní absolvuje Heger v Bruseli stretnutie s predsedom poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) Manfredom Weberom, s predsedom EP Davidom Sassolim a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.







(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)