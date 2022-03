Heger: Pri humanitárnej pomoci treba zlepšiť koordináciu a komunikáciu

Bratislava/Sobrance 12. marca (TASR) – Poskytovanie humanitárnej pomoci funguje, no je potrebné zlepšiť koordináciu a komunikáciu v celom procese. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol po sobotňajšom rokovaní so zástupcami regionálnej samosprávy i neziskového sektora, s ktorými diskutoval o situácii na východnej hranici a zvládaní utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.