VIDEO: Heger: Prijatie šiesteho balíka sankcií potvrdilo jednotu EÚ

Brusel 31. mája (TASR) - Hlavným výsledkom dvojdňového mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli je prijatie šiesteho balíka sankcií voči Rusku, vrátane čiastočného embarga na ropu. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger po skončení bruselských rokovaní, informuje spravodajca TASR.



Premiér v tejto súvislosti ocenil jednotu krajín EÚ, ktorej dôkazom je podľa neho aj to, že sa k ostatným napokon pridalo aj predtým váhavé Maďarsko.







Vysvetlil, že embargo na ruskú ropy a ruské ropné produkty platí do konca roku 2022 a postihne 90 percent ruských dovozov ropy. Pripomenul, že Slovensko spolu s Českom a Maďarskom má dočasnú výnimku na dodávky cez ropovod Družba. Ocenil tiež, že ostatné štáty eurobloku rozumejú situácii vnútrozemských krajín, akou je aj Slovensko, ktoré sú vysoko závislé na ruskej rope a samé si nedokážu zabezpečiť ropu. To bol hlavný argument, pre ktorý všetky súhlasili s výnimkou pre dodávky cez ropovod Družba.



"Súčasťou dohody je, že v prípade núdzovej situácie budú ostatné krajiny solidárne a budú nám vedieť dodať ropu aj iným spôsobom ako cez ropovod Družba," spresnil.



Heger dodal, že technológie, ktoré Slovensko využíva, sú nastavené na ruskú ropu a ich konverzia bude znamenať nielen dodatočné investície, ale aj určitý čas.



Súčasťou schváleného sankčného balíka je aj odpojenie od systému SWIFT ďalších bánk z Ruska a Bieloruska, vrátane finančnej inštitúcie Sberbank, rozšírenie zoznamu o ďalšie osoby blízke Vladimirovi Putinovi, zákaz vysielania v EÚ pre ďalšie tri ruské médiá a zákaz poradenských služieb v prospech Ruska a pre ruské právnické osoby.



Podľa jeho slov diskusie o sankciách na ropu boli založené na dátach a možnostiach krajín čeliť tejto situácii. Keďže nie všetky krajiny EÚ sú pripravené okamžite sa odpojiť od ruskej ropy, nedošlo k okamžitému odpájaniu už v tomto momente.



Povedal to aj v súvislosti s tým, že niektorí lídri členských krajín na summite hovorili o potrebe zaviesť v poradí už siedmy sankčný balík proti Rusku, ktorý by sa týkal aj embarga na dovoz ruského plynu.



Heger upozornil, že Slovensko dováža ročne 150 miliárd kubíkov plynu z Ruska a toto množstvo momentálne nevie nahradiť aj napriek tomu, že už je dokončený a pripravený interkonektor s Poľskom. A to preto, lebo nie je dostatok terminálov na preberanie skvapalneného plynu (LNG) a nie je zaistený ani dostatok dodávok tohto plynu pre Európu.



"Toto je práca, ktorá nás čaká najbližšie mesiace a roky, aby sme vedeli trvalo nahradiť ruský plyn iným plynom. A podľa toho sa budú odvíjať aj ďalšie sankcie, ktoré musia byť realizovateľné," vysvetlil. Aj preto podľa neho k diskusiám o siedmom sankčnom balíku proti Rusku nakoniec na summite nedošlo.