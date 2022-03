Heger: Pripravuje sa pomoc vlády smerom k ukrajinským poľnohospodárom

Bratislava 29. marca (TASR) – Predseda vlády SR, ale aj Slovensko, odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine, zabíjanie nevinných ľudí, ako aj ničenie ich domovov. Uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie po stretnutí so starostom ukrajinského mesta Melitopoľ Ivanom Fedorovom a poslankyňami Verchovnej rady Ukrajiny. Poznamenal, že sa plánuje pomoc vlády SR z hľadiska osív pre ukrajinských poľnohospodárov.



"Je veľmi dôležité, aby sme využili tento čas a pomohli im, pretože to rozhodne o dostatku potravín na jeseň," povedal premiér. Podľa neho je dôležité, aby malo Slovensko dobré vzťahy s Ukrajinou. "Chceme a prajeme si, aby Ukrajina bola prosperujúci a stabilný sused. Preto im tak veľmi prajeme mier a pomáhame im," vyhlásil Heger s tým, že to nie je dôležité len pre nich, ale aj pre našu krajinu.



Poukázal na to, že SR za posledné roky investovala do vzťahov s Ukrajinou. Podľa premiéra Ukrajinci počas ruskej invázie ukázali nesmiernu odvahu a vzopreli sa tejto armáde. Ako doplnil, bezpečnosť Ukrajiny je aj bezpečnosťou Slovenska. Rusko chce podľa premiéra vrátiť Európu do polovice 20. storočia. Zároveň verí, že sa Ukrajine podarí zvíťaziť.



Fedorov uviedol, že v niektorých častiach Ukrajiny nie sú potrebné veci, ide napríklad o lieky či zdravotnícky materiál. "Každý musí chápať, že keď sa nespojíme, tak vojna príde aj do iných štátov. A keď sa spojíme, tak určite zvíťazíme nad agresorom, ktorým je Ruská federácia," dodal. Predseda vlády doplnil, že pomoc Slovenska smerom k Ukrajine je neustála a cez Slovensko prúdi najmä pomoc humanitárneho charakteru. "Hovorili sme aj o tom, ako vieme pomôcť aj iným mestám, ktoré sú odrezané od humanitárnej pomoci," uzavrel predseda vlády.