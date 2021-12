Heger: Prišli sme na summit EÚ s dvoma prioritami

Brusel 16. decembra (TASR) - Slovensko vníma decembrový summit EÚ z hľadiska dvoch zásadných priorít: koordinovaný boj proti ochoreniu Covid-19 a jeho novým variantom a snahy o deeskaláciu napätia na ukrajinsko-ruských hraniciach. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger po príchode na štvrtkové zasadnutie Európskej rady.



Premiér upozornil, že úvodná časť rokovaní šéfov vlád a štátov bude o pandémii ochorenia Covid-19 a o novom koronavírusovom variante Omicron. Zdôraznil že je dôležité koordinovať postup členských krajín z hľadiska cestovania a mobility Európanov a potrebná je aj výmena informácií z národných analytických centier o tom, ako sa Omicron správa.



"Vidíme už prvé informácie, ako sa správa pri zaočkovaných, a bude dôležité zistiť, ako je to u nezaočkovaných osôb. Čo vieme s istotou je, že sa šíri veľmi rýchlo," skonštatoval Heger.







Podľa jeho slov druhou prioritou summitu je deeskalácia napätia medzi Ukrajinou a Ruskom. "Pre EÚ je dôležité, aby sme postupovali spoločne a koordinovane aj v rámci NATO aj so Spojenými štátmi," opísal situáciu.



Premiér v tejto súvislosti spomenul svoj minulotýždňový telefonický rozhovor s americkým prezidentom Joeom Bidenom, kde hovorili o tom, ako je dôležité preventívne nastaviť určité parametre a jasne pomenovať sankcie, ku ktorým by došlo v prípade ďalšej eskalácie - a tým vyvolať zníženie napätia a zaistiť návrat k dialógu.



"Toto bude určite veľmi dôležitá téma, nielen pre Slovensko, keďže Ukrajina je náš sused, ale aj pre celý región. Potrebujeme pokoj, potrebujeme stabilitu, potrebujeme budovať dobré vzťahy a na to je dôležitý dialóg," povedal Heger.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)