Heger: Reakcie na návrh rozpočtu pre zdravotníctvo ovplyvnili emócie

Bratislava 12. októbra (TASR) - Prvotné reakcie na návrh budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo boli ovplyvnené emóciami. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Návrh kritizovali minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), zdravotníci aj zdravotné poisťovne, podľa ktorých je návrh nedostatočný. Heger verí, že keď si návrh prejdú znova, budú pragmatickejší.



"Je tu viac emócií, ktoré bránia hlbšie sa zamyslieť. Potrebujeme ísť do konštruktívnej roviny. Táto reakcia bola prvotná, viac emočná, ale verím, že keď si prejdú rozpočet ešte raz, budú viac pragmatickí," uviedol premiér s tým, že žijeme dobu "nenaplnených obáv".



Podotkol, že vláda musí byť zodpovedná a nemôže zvyšovať deficit. Rozpočet tiež podľa neho musí byť prínosný aj pre veriteľov. "Nežijeme v priestore, kde by mala vláda neobmedzené zdroje, sme pod drobnohľadom trhov, kde si požičiavame peniaze. Sú to investori, ktorí nám pomáhajú splácať dlh," ozrejmil. V rámci toho sa podľa neho vláda snaží ísť na maximum, aby dokázala ľuďom pomôcť nielen jednorazovými, ale aj štrukturálnymi opatreniami.



Premiér tiež opakovane pripomenul, že predošlé vlády pre zdravotníctvo neurobili nič alebo skôr veľa, no v zlom smere. "Ja si dovolím povedať, že to čo naša vláda urobila pre zdravotníctvo, sa ostatné ani len neodvážili," skonštatoval.



Organizácie naprieč celým zdravotníctvom, zdravotné poisťovne, ako aj minister zdravotníctva Lengvarský považujú návrh budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo za neakceptovateľný. Lengvarský deklaroval, že ak nedôjde k zmenám, na vláde návrh nepodporí. Ministerstvo financií (MF) SR zmeny neplánuje.