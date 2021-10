Heger: Reforma vzdelávania je nutná, s akademickou obcou sa stretnem

Bratislava 28. októbra (TASR) – Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) je pripravený stretnúť sa so zástupcami akademickej obce v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách. Deklaruje zároveň, že zásadné reformy ako nevyhnutný predpoklad zvýšenia kvality vzdelávania vrátane toho vysokoškolského vníma ako objektívnu skutočnosť. "Verím, že zvýšenie kvality vzdelávania na Slovensku je aj cieľom akademickej obce," uviedol v reakcii na výzvu zástupcov vysokoškolských reprezentácií.



Akademická obec vo štvrtok vyzvala premiéra na stretnutie a pomoc pri riešení konfrontácie medzi predkladateľmi návrhu novely a zástupcami škôl. Tí spolu so zástupcami študentov novele vyčítajú snahu o politizáciu, zásah do samosprávy a autonómie vysokých škôl, poukazujú tiež na to, že v budúcom roku majú mať vysoké školy znížený rozpočet o 28 miliónov eur, čo podľa nich nesvedčí o úprimnom záujme zlepšovať vysoké školstvo.



Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu športu SR má reforma priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.