Heger rokoval o spolupráci s Majerským a Remišovou, debaty pokračujú

Bratislava 13. januára (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) sa v piatok stretol so šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou a predsedom mimoparlamentného KDH Milanom Majerským. Heger chce podľa svojich slov hľadať spoluprácu subjektov. Vo štvrtok (12. 1.) sa stretol s predstaviteľmi mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia.



"Je dôležité, aby sme hľadali jednotu a spoluprácu, preto sa stretávam so zástupcami jednotlivých politických strán," povedal Heger s tým, že rokovania pokračujú. Chce vybudovať jednotu a spoluprácu medzi týmito subjektmi. "Koncovka bude závisieť od dohody," dodal. Za dôležité považuje zabrániť tomu, čo sa stalo po predčasných voľbách roku 2012, a zabrániť návratu lídrov Smeru-SD a Hlasu-SD Roberta Fica a Petra Pellegriniho. S europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou, ktorá zakladá vlastný politický projekt, zatiaľ nekomunikoval.



V hnutí OĽANO podľa Hegera prebieha sebareflexia, no situáciu nechcel viac komentovať. "Sú to procesy, ktoré bežia za zatvorenými dverami," dodal.



Remišová na sociálnej sieti uviedla, že sa treba rozprávať o ceste pre moderné, prosperujúce a úspešné Slovensko. "Proti hrozbe zlodejov a extrémistov nesmie prepadnúť ani jeden hlas demokratického voliča," napísala.



Majerský po rokovaní povedal, že jeho hnutie chce ponúknuť a vytvoriť priestor pre konzervatívneho voliča. "KDH je hodnotovo ukotvená strana, ktorá chce postaviť možnú spoluprácu na troch hlavných základoch: konzervatívnom, odbornom a demokratickom," uviedol v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa KDH Lenka Halamová. KDH podľa Majerského vždy poukazovalo na potrebu spájania a netrieštenia síl. "Preto budeme pokračovať v rokovaní s odborníkmi a konzervatívnymi osobnosťami, aby sme nedopustili prepadnutie žiadneho hlasu," uzavrel.