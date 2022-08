Heger sa má stretnúť s Lengvarským k personálnym zmenám vo vedení ZIA

Bratislava 3. augusta (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa chce pre personálne zmeny vo vedení Zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA) stretnúť s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). Ten počas týždňa odvolal z postu riaditeľa agentúry Slavomíra Udiča a dočasne vedením poveril Petru Svobodovú. Pre TASR to potvrdili úrad vlády i rezort zdravotníctva, upozornil na to denník Postoj.



"Termín stretnutia ešte nie je stanovený," uviedol pre TASR tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Minister chce na stretnutí informovať Hegera o dôvodoch svojho rozhodnutia.



Svobodová je exnámestníčkou bývalého šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Denník Postoj pripomenul, že v agentúre mala brániť väčšej transparentnosti, na čo v otvorenom liste upozorňoval riaditeľ jej komunikačného oddelenia Ladislav Ďurkovič.



Vedením ZIA poverili Svobodovú do uskutočnenia riadneho výberového konania, maximálne na šesť mesiacov. Rezort pre TASR skonštatoval, že už v minulosti tam pôsobila. "Pozná teda fungovanie a procesy v agentúre," podotkol. Výberové konanie na post sa dosiaľ nevyhlásilo.