Heger sa poďakoval Česku a Poľsku za ochranu vzdušného priestoru

Praha/Varšava/Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) sa poďakoval Česku a Poľsku za ochranu slovenského vzdušného priestoru do dodania stíhačiek F-16. Na sociálnej sieti v tejto súvislosti vyzdvihol vzájomné partnerské vzťahy, hovorí o silnom priateľstve.



"Týmto krokom nám potvrdili, že Slovensko má vo svojich susedoch silných priateľov a oporu. V časoch, keď Ukrajina čelí brutálnej ruskej invázii, je dôležité, aby naše nebo bolo zabezpečené. Patrí im za to moja veľká vďaka," uviedol premiér.



Poďakoval sa aj ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi a jeho tímu za ich prácu. "Za relatívne krátky čas sa práve pod vedením Jara Naďa dostala naša obrana konečne do kondície, v akej nebola dlhé desaťročia," dodal.



Dohodu o tzv. "air policing" podpísali minister obrany SR Jaroslav Naď, česká šéfka rezortu Jana Černochová a poľský minister Mariusz Blaszczak v sobotu v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa.



Prvé kusy stíhačiek F-16 by mali prísť na Slovensko v roku 2024. Nahradia tak stíhačky MiG-29, ktoré sa uzemnia. Naď opakovane poukazoval na problémy s ich prevádzkou z technického, medzinárodno-politického i bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska dostupnosti pilotov. Nevylúčil ich poskytnutie Ukrajine – rokuje sa o finančnej alebo materiálnej náhrade.