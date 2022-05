Heger sa pred summitom EÚ pokúšal presvedčiť Orbána o ropnom embargu

Brusel 30. mája (TASR) -Slovenský premiér Eduard Heger sa po príchode na mimoriadny summit EÚ v Bruseli stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. V rámci samostatných rokovaní sa ho pokúsil presvedčiť, aby Maďarsko súhlasilo s kompromisným návrhom na ropné embargo EÚ voči Rusku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Heger zopakoval svoju predošlú pozíciu, že Slovensko ako krajina bez prístupu k moru potrebuje zabezpečiť alternatívy k ruskému plynu a rope a zaistiť tak dostatok dodávok pre občanov Slovenska.



"Preto aj dnes budem trvať na solidarite v prípade nejakých náhlych výpadkov," uviedol s odkazom na možnosť, že Slovensku v prípade núdze pomôžu s dodávkami plynu a ropy ostatné členské krajiny Únie.



Zároveň zdôraznil, že na žiadosť maďarskej strany sa tesne pred summitom stretol s Viktorom Orbánom na separátnych rokovaniach.



"Mojim cieľom bolo dostať ho na palubu, pretože je dôležitá jednota a potrebujeme prijať šiesty balík sankcií. Pretože si uvedomujeme, že tieto peniaze, ktoré platíme za ruskú ropu a plyn financujú ruskú vojnu na Ukrajine. To bol cieľ našich diskusií a verím, že sa to podarí," uviedol Heger.



Nespresnil však ako na jeho snahy reagoval Viktor Orbán a či naznačil ochotu na kompromisnú dohodu na úrovni EÚ ešte počas tohto summitu.



Orbán ešte pred stretnutím s Hegerom pre médiá vyhlásil, že "momentálne nevidí žiaden kompromis".



Nádej, že sa podarí dosiahnuť dohodou na summite vyjadril francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého krajina prišla v predošlých dňoch s kompromisným návrhom udeliť výnimku z embarga na ruskú ropu pre dodávy prúdiace cez ropovod Družba, čo sa týka Maďarska, ale aj Slovenska.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred novinármi uviedla, že možnosť kompromisnej dohody vidí v časovom horizonte do 48 hodín. Čo znamená, že ak sa dohoda o šiestom sankčnom balíku nezrodí v pondelok a utorok počas rokovaní šéfov vlád a štátov EÚ, prijmú ju následne až veľvyslanci pri EÚ (COREPER).



Belgický premiér Alexander De Croo bol ešte skeptickejší a možnosť prijatia "tých správnych rozhodnutí" posunul na "niekoľko dní až týždňov".



Heger pred začatím summitu rovnako naznačil, že Slovensko pri rokovaniach o potravinovej bezpečnosti podporí koridory, ktoré majú pomôcť vývozu ukrajinskej pšenice na svetové trhy, "aby Afrika nehladovala" a Európa následne nečelila novej vlny migrácie. Rovnako uviedol, že podporí integračné ambície Ukrajiny, lebo Slovensko chce mať za suseda stabilného a prosperujúceho partnera.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)