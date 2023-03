Heger sa stretol so Zelenským, hovorili o pšenici i obnove Ukrajiny

Kyjev 31. marca (TASR) - Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger sa v piatok v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili o vývoze ukrajinskej pšenice aj o možnej účasti slovenských firiem na obnove Ukrajiny. Z Kyjeva informuje osobitný spravodajca TASR.



Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za doterajšiu pomoc Ukrajine, pričom si podľa vlastných slov uvedomuje, že to pre slovenskú vládu nie je jednoduché.



Heger otvoril tému vývozu pšenice z Ukrajiny s tým, že treba nájsť spoločné riešenie, ako ju dostať do Afriky, a nie aby končila na európskom trhu a diskriminovala miestnych farmárov. Ukrajinský prezident na to reagoval, že sa bude rozprávať s obchodníkmi, aby nezneužívali situáciu.



Zelenskyj zároveň požiadal Slovensko o pomoc pri obnove niektorého zo zničených miest na Ukrajine. Mohlo by ísť o obnovu škôl či nemocníc. V tejto súvislosti uviedol, že Ukrajina privíta angažovanie sa slovenských firiem.



Témou rozhovoru boli aj dezinformácie a pôsobenie propagandy Ruska na Slovensku.



Zelenskyj: Po Buči sa svet zmenil, otvorili sa mu oči

O meste Buča v Kyjevskej oblasti pred rokom svet nevedel, avšak od masakry civilistov vlani na jar už naň nikto nikdy nezabudne. Na pietnej ceremónii v Buči to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnil aj dočasne poverený premiér SR Eduard Heger, predseda chorvátskej vlády Andrej Plenkovič, šéf slovinského kabinetu Robert Golob a moldavská prezidentka Maia Sanduová. Z Buče informuje osobitný spravodajca TASR.



"Po Buči sa svet zmenil, svetu sa otvorili oči," vyhlásil Zelenskyj. Vo svojom príhovore ďalej zdôraznil, že ruské vojská na Ukrajine už viac než rok "ničia, zabíjajú a šliapu po ľudskej dôstojnosti".



Poďakoval sa lídrom prítomných krajín za podporu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie 24. februára minulého roka.



Podľa Zelenského na Ukrajine pokračuje bitka o ochranu života a dôstojnosti. Ľudskosť v tejto vojne zvíťazí, avšak ľudstvo si musí uvedomiť, že Ukrajina kladie životy na obranu celého sveta, dodal Zelenskyj.



Ukrajinské úrady oficiálne stanovili počet obetí v častiach Kyjevskej oblasti oslobodených od ruských síl na 1137, pričom len v Buči bolo podľa ich zistení zabitých 461 civilistov.



Dôkazy o zločinoch v Buči i na iných miestach, kde sa podľa ukrajinských predstaviteľov ruskí vojaci dopustili vojnových zločinov na civilistoch, zhromažďujú medzinárodní vyšetrovatelia.









(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)