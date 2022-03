Heger sa v Londýne stretne s Johnsonom i zástupcami V4

Bratislava 7. marca (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa počas pracovnej cesty v Londýne stretne so svojím britským náprotivkom Borisom Johnsonom, absolvujú rokovania na bilaterálnej úrovni, ale aj na úrovni V4. Diskutovať majú o Ukrajine, možnostiach lepšej koordinácie s cieľom zastaviť ruskú agresiu, ale aj o kybernetickej bezpečnosti, inováciách a školstve. Heger to uviedol počas cesty, jeho vyjadrenie TASR poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



Premiér dodal, že v Londýne ho čakajú aj diskusie o vede, výskume a inováciách. Naplánované má stretnutia s poprednými britskými akademikmi či úspešnými Slovákmi žijúcimi v Anglicku. Ozrejmil, že hovoriť by mali o možnostiach rozvoja inovácií na Slovensku. Navštívil napríklad inovačnú nadáciu Nesta, ktorá spolupracuje s britskou vládou a samosprávami pri zavádzaní inovatívnych riešení vo viacerých oblastiach.



Ozrejmil tiež, že vláda SR v pondelok schválila prítomnosť 50 českých vojakov na Slovensku, ktorí budú pomáhať na hranici s Ukrajinou. "Očakávame, že ten nápor môže byť výrazne vyšší, takže sme prijali ich pomocnú ruku," povedal a poukázal na to, že mnoho Ukrajincov smeruje do ČR, kde majú viacerí aj rodinu.



Na margo možnej prítomnosti vojakov aj iných štátov uviedol, že je tomu otvorený. Odmietanie napríklad amerických vojsk podľa neho často pramení z vyjadrení opozície. "Pre nás je spojenec ako spojenec, v tomto nerozlišujeme," uviedol a poukázal na to, že viaceré krajiny nám po vypuknutí konfliktu na Ukrajine ponúkli pomoc na posilnenie našej bezpečnosti.