Heger sa zúčastnil na sneme európskych ľudovcov ako hosť

Brusel/Rotterdam/Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenské politické hnutie OĽaNO čaká na rozhodnutie Európskej ľudovej strany (EPP) v súvislosti so svojím členstvom v tejto celoeurópskej politickej rodine. Pre spravodajcu TASR to v utorok uviedol predseda vlády SR Eduard Heger po skončení summitu EÚ v Bruseli a pred odchodom do Rotterdamu na snem EPP.Heger pripomenul, že OĽaNO ešte nie je riadnym členom EPP a na snem ľudovcov išiel v pozícii hosťa.uviedol s odkazom na proces rokovaní o vstupe do politickej rodiny ľudovcov. Rokovaniami s vedením EPP bol poverený europoslanec Peter Pollák.opísal premiér úsilie ľudovcov vplývať na celoeurópsku politiku.Heger sa ako hosť pravidelne zúčastňuje na summitoch EPP, ktoré sa konajú pred každým summitom EÚ.Na otázku TASR, či sa pozná s novým šéfom EPP Manfredom Weberom, Heger uviedol, že sa poznajú a vedú "korektnú komunikáciu", zatiaľ však nemali možnosť hlbšie rozvinúť tento vzťah. Aj preto, že OĽaNO nie je právoplatným členom, ale iba v pozícii hosťa.Europoslanec a šéf slovenskej delegácie EPP v Európskom parlamente Ivan Štefanec (KDH) pre TASR uviedol, že snem bol najväčším podujatím ľudovcov po pandémii. Zúčastnilo sa na ňom vyše 4000 delegátov — vrátane lídrov siedmich krajín EÚ a líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej — a silné zastúpenie mala aj Ukrajina v podobe exprezidenta Petra Porošenka a expremiérky Julije Tymošenkovej.Štefanec na sneme vystúpil ako predseda platformy SME Europe, zastupujúcej malé a stredné podniky. Upozornil, že tieto podniky sú po pandémii a po náraste cien energií vplyvom ruskej invázie na Ukrajinu v zložitej situácii.uviedol vo svojom príhovore pred delegátmi zjazdu.Zároveň dodal, že Manfred Weber je "najlepšou voľbou" pre rodinu kresťanských demokratov v Európe. "Rád som ho podporil a som si istý, že naša spolupráca v prospech Slovenska a Európskej únie bude aj naďalej pokračovať," dodal.Na sneme s prejavom vystúpil aj slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorý je šéfom Centra pre európske štúdiá Wilfrida Martensa, think-tanku európskych ľudovcov. Odsúdil ruskú agresiu na Ukrajine a upozornil, že nacionalizmus nie je riešením problémov, ale vedie k vojnám, ako je aj tá na Ukrajine. Zablahoželal Weberovi k zvoleniu do funkcie a zdôraznil, že centrum, ktorému predsedá, bude propagovať víziu a hodnoty EPP a posilňovať európsky integračný projekt. Dzurinda na Twitteri pripomenul, že ľudovci v utorok udelili ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému Ocenenie EPP za zásluhy.uviedol Dzurinda s odkazom na väzneného ruského politika.