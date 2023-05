Heger si vie po voľbách predstaviť koalíciu s KDH a PS

Bratislava 16. mája (TASR) - Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati a expremiér Eduard Heger si vie predstaviť po voľbách koalíciu s KDH a Progresívnym Slovenskom (PS). Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii. Kabinet v takomto zložení by podľa neho bol konštruktívnou alternatívou a vládou pokoja.



"Stojíme pred hrozbou, že demokracia bude pošliapaná. Toto musí byť spoločný menovateľ, na ktorom to potrebujeme postaviť a povedať si, ktorí ľudia chcú budovať demokratické Slovensko, posilňovať hodnoty demokracie na Slovensku," povedal.



Cieľom má byť podľa neho fungujúci štát, fungovanie spravodlivosti a rovnosti si pred zákonom. V tomto vidí prienik s KDH a PS. "Ak sa budeme rozdeľovať na kultúrno-etických otázkach, bude víťaziť Robert Fico (Smer-SD) a extrémisti, a my sa budeme pozerať cez prsty," podotkol. Dodal, že hádky a chaos vytvárali vo vláde líder OĽANO Igor Matovič a predseda SaS Richard Sulík. Napriek tomu si myslí, že demokratické strany vedia spolu fungovať.



Na otázku o prípadnej predvolebnej spolupráci s KDH a inými stranami odpovedal, že sú tomu otvorení. "Loptička je dnes v rukách iných strán, ktoré sa potrebujú vyjadriť, či k takémuto niečomu sú ochotné pristúpiť," uviedol. Apeluje pritom na zodpovednosť a upozornil na možnosť prepadávania hlasov voličov.



Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Demokrati Jaroslav Naď pripomenul v tejto súvislosti výsledky KDH v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Pýta sa, čo dosiahlo tým, že chcelo ísť vždy do volieb samostatne, a čo by dokázalo, ak by malo napokon piatich poslancov v obkolesení Smeru-SD a extrémistov. "Alternatíva je postaviť dobrú, demokratickú, prozápadnú, slušnú, nekorupčnú vládu. Tú vieme urobiť vtedy, keď sa vieme spojiť. Strana Demokrati je pripravená na telefonát od kohokoľvek, kto to myslí vážne," uviedol. Dodal, že rokovania prebiehajú.



Čo sa týka ďalšieho postupu Demokratov a ich nezaradených poslancov, neplánujú žiadať o vznik klubu. Heger ozrejmil, že do volieb ostáva už len aktuálna schôdza a ešte jedna schôdza v júni. Preto už podľa jeho slov nie je priestor predkladať ďalšie návrhy. Deklaroval, že nebudú podporovať "atómovky" a "bilbordové nápady". Nezahlasujú napríklad za návrhy z dielne Matoviča, ako je odmena 500 eur za voľby či oslobodenie žien od daní, ale ani za "klamlivé" sľuby Smeru-SD o znížení cien potravín. Odmietajú podporiť aj novelu Trestného poriadku a úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený). Podľa Hegera a ďalších predstaviteľov jeho strany by novela pomáhala viacerým obvineným a obžalovaným.