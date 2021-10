Heger: Slovensko je krásna a inovatívna krajina, treba to svetu ukázať

Na snímke prototyp auta s vodíkovým pohonom MH2 vystavený v slovenskom pavilóne na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 v Dubaji v piatok 15. októbra. Foto: TASR - Jakub Kotian

Dubaj 15. októbra (TASR) – Svetová výstava EXPO Dubaj 2020 je veľkou príležitosťou, ako ukázať svetu krásy Slovenska, jeho kultúru, ale aj vyspelé technológie, ktoré sa tu vyvíjajú. Povedal to pri slávnostnej prezentácii slovenského pavilónu, na ktorej sa zúčastnila aj ministerka pre medzinárodnú spoluprácu Spojených arabských emirátov a riaditeľka EXPA Ríma Hášimíová, premiér Eduard Heger (OĽANO).Nadchádzajúcich necelých šesť mesiacov je podľa Hegera veľkou príležitosťou na prezentáciu našej krajiny, ktorá by do budúcna mohla priniesť nové pracovné miesta, nové príležitosti a investície.povedal Heger.dodal premiér.Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zdôraznil, že hlavnou funkciou výstavy EXPO je sprostredkovanie obchodov a vytváranie kontaktov.povedal Sulík. Sulíkove slová potvrdila aj generálne komisárka slovenského EXPA Miroslava Valovičová. Za necelé dva týždne od mierne oneskoreného otvorenia pavilónu podľa nej prišli do expozície rádovo tisíce ľudí. Valovičová očakáva v nasledujúcich mesiacoch postupný rast návštevnosti s príchodom chladnejšieho počasia.Slovensko vystavuje v stálej expozícii tri hlavné exponáty, ktorými sú auto na vodíkový pohon, vesmírny rover a letecký simulátor. Ešte pred bránami EXPA si môžu návštevníci pozrieť vodíkový autobus.Exponáty v druhej časti expozície sa budú postupne obmieňať podľa tematického zamerania EXPA. Po téme klíma a biodiverzita bude od 17. októbra nasledovať vesmír. Ďalšími témami budú v tomto roku ešte od 31. októbra rozvoj mesta a vidieka, od 14. novembra to bude tolerancia a inklúzia a poslednou témou EXPA v tomto roku bude od 12. decembra veda a školstvo. V budúcom roku čaká návštevníkov EXPA ešte päť tematických týždňov, ktorý mi sú cestovanie a konektivita, globálne ciele, zdravie a wellness či potraviny a poľnohospodárstvo. Poslednou témou výstavy bude v druhej polovici marca voda.Svetová výstava EXPO Dubaj 2020 sa začala 1. októbra. Za prvých desať dní sa na pavilóny 193 štátov rozdelené do troch tematických oblastí, a to príležitosť, mobilita a udržateľnosť, prišlo podľa organizátorov pozrieť vyše 400.000 návštevníkov. Spolu očakávajú príchod viac ako 20 miliónov ľudí.(osobitný spravodajca TASR Vlastimil Rezek)