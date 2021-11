Heger: Slovensko potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami

Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovenská republika spoločne s Európskou úniou potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami. Predseda vlády SR Eduard Heger preto víta nedávno prijatú Stratégiu EÚ pre spoluprácu v indicko-tichomorskom regióne. Uviedol to počas videosummitu Ázia-Európa (ASEM13). TASR o tom v piatok informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.



Počas pandémie podľa Hegera preukázali štáty Európy a Ázie veľkú mieru solidarity a toto partnerstvo bolo kľúčové pre zvládnutie pandémie. "Ázijské krajiny nám veľmi pomohli počas druhej vlny, keď nám dodali testy, ktoré nám v boji s pandémiou pomohli. Slovensko tiež darovalo dva milióny dávok vakcín, ktoré dostali aj niektoré krajiny ASEM-u," povedal premiér.



EÚ je v regióne Ázie jedným z hlavných investorov a taktiež najväčším obchodným partnerom v rámci rozvojovej spolupráce. Vzťahy medzi Áziou a Európou tvoria jadro globálneho obchodu a investícií, je to viac ako 70 percent svetového obchodu s tovarom a službami a viac ako 60 percent tokov priamych zahraničných investícií, píše tlačový odbor úradu vlády.



"Európa a Ázia majú potenciál tvoriť základ postcovidového ekonomického rozvoja, ktorý by mal byť založený na princípoch rovnosti a vzájomného rešpektu," uviedol ďalej Heger. Zároveň zdôraznil potrebu posilniť prepojenie medzi našimi regiónmi a náš záujem o rozvoj železničnej prepravy, ktorej hlavnou výhodou je jej minimálny vplyv na planétu.



Pandémia prerušila dodávateľské reťazce do Európy, riešením je preto diverzifikácia obchodných vzťahov s dôležitými partnermi v regióne. "Z pohľadu Slovenska je kľúčová najmä diverzifikácia dodávok polovodičov ako kľúčových komponentov pre automobilový priemysel, ale aj iných strategických tovarov, ako napríklad liekov či iného zdravotníckeho materiálu," uviedol slovenský premiér a upriamil tak pozornosť potenciálnych investorov z Ázie.



Slovensko chce podľa úrady vlády prispieť k realizácii cieľov spoločnej politiky EÚ voči štátom Ázie založenej na princípoch ochrany medzinárodného systému, ktorý stojí na medzinárodnom práve aj ochrane ľudských práv. "Osobitným príspevkom Slovenska k realizácii týchto princípov môže byť zdieľanie našich skúsenosti s reformami pre posilnenie právneho štátu, transparentnosti a protikorupčných opatrení," dodal Heger.



Videosummit sa uskutočnil pri príležitosti 25. výročia vzniku ASEM-u a zúčastnili sa na ňom lídri európskych a ázijských členských krajín. Pôvodne sa stretnutie malo uskutočniť v kambodžskej metropole Phnom Penh, ale z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sa konalo online. Od vzniku ASEM-u v roku 1996 sa uskutočnilo už 12 summitov a posledný bol v Bruseli v októbri 2018.



ASEM združuje 53 partnerov a predstavuje platformu pre posilnenie politického dialógu medzi Európou a Áziou.