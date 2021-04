VIDEO: Heger: SR sa intenzívne pripravuje na zavedenie COVID pasov

Brusel 27. apríla (TASR) – Slovensko sa intenzívne pripravuje na zavedenie digitálneho zeleného preukazu, takzvaného COVID pasu. Povedal to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v utorok po rokovaní so šéfmi Európskej komisie a Európskej rady Ursulou von der Leyenovou a Charlesom Michelom.







Členské štáty EÚ sa minulý týždeň dohodli na usmerneniach týkajúcich sa hlavných technických špecifikácií systému pre zavedenie a fungovanie COVID pasu. Eurokomisia v tejto súvislosti vyzvala členské krajiny Únie, aby boli pripravené prijať na národnej úrovni potrebné technické kroky nevyhnutné pre vytvorenie celoeurópskej infraštruktúry na zavedenie a overovanie COVID pasov.



„Slovensko sa veľmi intenzívne pripravuje na to, aby sme všetky dátumy stihli," uviedol v tejto súvislosti premiér.







Spresnil, že je to dôležité z hľadiska všetkých parametrov, a dodal, že Slovensko súhlasí s návrhmi Európskej komisie, aby COVID pasy v sebe obsahovali nielen informácie o vakcinácii, ale aj o testovaní alebo o prípadnom prekonaní ochorenia COVID-19.



„Sú to všetko dôležité informácie a na Slovensku prebiehajú intenzívne prípravy, aby sme boli na to včas pripravení," zdôraznil Heger.