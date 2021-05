Heger: Slovensko verí, že reformný proces na Ukrajine bude úspešný

Kyjev 28. mája (TASR) - Transformácia a modernizácia Ukrajiny sú predpokladom pre jej členstvo v EÚ a NATO. Tieto zmeny však musia byť zavedené Ukrajincami samotnými v snahe urobiť Ukrajinu silnejšou a odolnejšou a zaistiť prosperitu pre všetkých jej obyvateľov. Slovensko verí, že tento reformný proces bude udržateľný a úspešný, povedal v rozhovore pre tlačovú agentúru Interfax-Ukrajina premiér SR Eduard Heger v súvislosti so svojou pracovnou návštevou v Kyjeve.



V oblasti obchodných vzťahov slovensko-ukrajinská hospodárska spolupráca podľa Hegera neodráža svoj potenciál. "Potrebujeme na tom viac zapracovať. Na jeseň 2021 je potrebné riadne pripraviť Spoločnú komisiu pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu a bilaterálne obchodné fórum. Vzájomná spolupráca v oblasti energetiky nadobudne väčší význam a na tom musíme stavať," uviedol Heger, podľa ktorého je priateľské a transparentné podnikateľské prostredie základom pre ďalšie slovenské (zahraničné) investície na Ukrajine.



Premiér sa počas rozhovoru vyjadril aj k projektu plynovodu Severný prúd 2, ktorým by sa mal prepravovať plyn z Ruska do Európy, najmä do Nemecka. "Rozhodovanie v tejto veci nie je v rukách Slovenska. SR bola vždy spoľahlivou tranzitnou krajinou pre ruský plyn smerujúci na západ cez územie Ukrajiny. Určite máme záujem na udržaní tohto tranzitu cez Ukrajinu," povedal Heger.



Čo sa týka dohody o využívaní vzdušného priestoru SR letiskom v ukrajinskom Užhorode, tá by mala vstúpiť do platnosti od 5. júna. "Stále je potrebné zaviesť určité technické opatrenia a postupy, ktoré jednoducho nie je možné obchádzať. Nie je to totiž o politike, ale o bezpečnosti a zavedených mechanizmoch v leteckej doprave," zdôraznil. Podľa Hegera by mal byť tento proces dokončený v septembri.