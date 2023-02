Heger: Slovensko začne rokovať o darovaní stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu

Bratislava 10. februára (TASR) - Slovensko začne rokovať o darovaní stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu, a to na vnútropolitickej úrovni, ale aj s Európskou komisiou a Ukrajinou. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) na piatkovej tlačovej konferencii. O dodanie stíhačiek vo štvrtok (9. 2.) požiadal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Heger zdôraznil, že stíhačky Mig-29 sú vyradené a Slovensko ich nemôže používať. "Práve tieto vyradené migy môžu zachrániť nevinné životy na Ukrajine," povedal. Zopakoval, že stroje môže Slovensku preplatiť Európska únia. "Každá pomoc, ktorú takýmto spôsobom poskytujeme, je uhradená z Európskeho mierového nástroja," priblížil.



Informoval, že vláda rokuje s ústavnými právnikmi o možnostiach, ako vykonať jednotlivé kroky, keďže súčasný kabinet je len dočasne poverený a má oklieštené právomoci. V prípade, že by bolo potrebné meniť Ústavu SR alebo prijať ústavný zákon na pomoc Ukrajine, nevidí v tom problém. Parlament je podľa jeho slov funkčný a schopný prijímať zákony.



Skritizoval lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica, ktorý je proti dodávaniu zbraní na Ukrajinu a k darovaniu stíhačiek inicioval aj mimoriadnu schôdzu parlamentu. "Poslať deky ľuďom, keď zomierajú, je cynické," skonštatoval. Označil ho za "hlasnú trúbu ruskej propagandy". Vyzval tiež šéfa mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby zodpovedal, ako sa k tejto téme postaví.



"Hlas-SD od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine zdôrazňuje, že náš bezprostredný sused má právo na obranu pred ruskou inváziou, vrátane zahraničnej vojenskej pomoci," reagovala strana. Akákoľvek vojenská pomoc zo strany SR, vrátane vývozu stíhačiek Mig-29, však podľa nej musí byť súčasťou kolektívneho rozhodnutia na úrovni NATO a EÚ a nesmie ohroziť obranyschopnosť samotného Slovenska. Hlas-SD tiež podotkol, že požiadavku kolektívneho rozhodnutia pri vývoze stíhačiek vznieslo v týchto dňoch aj Poľsko.



Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zdôraznil, že je v národnom záujme SR, aby Ukrajina bola demokratickou slobodnou krajinou. Upozornil na riziko, že by sa Rusko rozhodlo pokračovať ďalej na západ. Zopakoval, že o ďalšom balíku pomoci Ukrajine sa ešte rokuje a nie je zatiaľ finálne rozhodnutie.



Zelenskyj počas stretnutia s Hegerom na samite EÚ v Bruseli oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Heger povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo.



Smer inicioval mimoriadnu schôdzu v parlamente v súvislosti so stíhačkami Mig-29. Chce presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti.