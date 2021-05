Heger: Som rád, že minister očkovanie mladých zastavil, bola to chyba

Bratislava 1. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) je rád, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zastavil očkovanie mladých ľudí pod 18 rokov proti ochoreniu COVID-19. Označil za chybu, že takíto mladí ľudia boli na očkovanie pozvaní. Vakcínu Pfizer by podľa neho mali dostávať prioritne obyvatelia vo vyššom veku a rizikové skupiny. Vyhlásil to v relácii Sobotné dialógy v RTVS.



"Prihlásiť sa na termín očkovania a byť v čakárni je správne. Chybou ale bolo, že mladí už boli pozvaní na očkovanie," povedal Heger s tým, že na Slovensku stále potrebujeme očkovať starších ľudí i iné vekové skupiny. "Chyby sa dejú, toto je jedna z ďalších chýb," skonštatoval premiér.



Avizuje viditeľnejšiu očkovaciu kampaň, pretože je podľa neho dôležité, aby bolo proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných čo najviac Slovákov a o vakcináciu bol záujem. Heger v tejto súvislosti pripomenul, že vakcinácia aj v minulosti dokázala potlačiť množstvo chorôb a aj pri tejto pandémii sa ukazuje ako riešenie.



Diskusie prebiehajú aj o covid passe. Premiér preferuje spoločné európske riešenie. Covid pass by podľa jeho slov mal obsahovať informácie o tom, či daný občan prekonal COVID-19, bol zaočkovaný proti ochoreniu alebo bol na ochorenie testovaný. "Malo by ísť o jednoduché, dostupné a európske riešenie, ktoré by umožnilo pohybovať sa v rámci Európskej únie," priblížil predseda vlády.



Heger nezavrhuje možnosť začať očkovať na Slovensku ruskou vakcínou Sputnik V. Opakovane poukazuje na časť obyvateľstva, ktorá sa chce zaočkovať len touto vakcínou. "Pre mňa je dôležité zabezpečiť čo najrýchlejšie kolektívnu imunitu a dosiahnuť najvyššiu mieru očkovania," uviedol. Nevidí dôvod, aby investoval čas do toho, aká zmluva bola s ruskou stranou podpísaná. Kontrakt podľa neho už existuje a dôležité je teraz pozerať sa na vakcináciu. So Sputnikom V by chcel začať očkovať ešte pred letom, podmienkou však musia byť dobré výsledky laboratórnych testov. "Nemáme ešte výsledky z maďarského laboratória, každú chvíľu by mali prísť," povedal s tým, že časť vakcín si na kontrolu zobrali aj Rusi a bude sa čakať aj na tieto výsledky.



"Bude dôležité, aby ministerstvo zdravotníctva komunikovalo s ruskou stranou, aby sme to zbytočne nenaťahovali. Ak testy vyjdú dobre, je v záujme nás, aby sme vakcínou začali očkovať," skonštatoval. Prvé očkovanie Sputnikom V by malo podľa premiéra byť z dávok, ktoré prišli na Slovensko v marci. Následne by sa malo Slovensko uchádzať o ďalšie dodávky. "Dôležité je, aby to bola bezpečná vakcína," podotkol predseda vlády.