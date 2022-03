Heger: SR bude musieť pre ukrajinskú krízu revidovať svoj rozpočet

Versailles 11. marca (TASR) - Slovensko bude musieť vzhľadom na situáciu na Ukrajine revidovať svoj rozpočet a zvýšiť investície do obrany. Predseda vlády SR Eduard Heger to povedal po neformálnom summite lídrov krajín EÚ vo francúzskom Versailles.



"Myslím si, že je všetkým jasné, že to (rozpočet) bude treba revidovať. Sme v novom svete... myslím, že každý chápe, že tie investície bude treba zvýšiť, pretože vidíme, čoho je schopný Vladimir Putin," konštatoval Heger. "My sa musíme pripraviť tak, aby ho (Putina) ani nenapadlo sa na nás pozrieť,“ dodal.



Na záverečnej časti vrcholnej schôdzky sa zúčastnila aj prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová, poznamenal Heger s tým, že s ňou riešil problematiku mnohých Ukrajincov, ktorí si na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ nedokážu zameniť svoju menu za eurá.



"(Na Lagardeovú) som sa obrátil práve s touto výzvou, aby v spolupráci s Európskou komisiou priniesla riešenie," uviedol Heger. "Nie je to len problém len Slovenska, ale aj Poľska, Rumunska, Maďarska a aj s premiérom Bulharska som sa na túto tému rozprával."



Európski lídri sa v prvý deň summitu vo Versailles zhodli na jasnej ceste Ukrajiny k členstvu v Európskej únii, avšak nie v zrýchlenom konaní, ako to žiadali pobaltské štáty, Slovensko či Poľsko.



Počas druhého dňa summitu pokračovala diskusia najmä o energiách a obrane, priblížil Heger s tým, že za Slovensko "komunikoval veľmi jasne", že podporuje rýchly prechod na iné palivové zdroje.



"Treba si však uvedomiť, že slovenské rafinérie sú technologicky stavané na ruskú ropu. Ak sa chceme baviť o inom type ropy, bude to vyžadovať investície do technológií," pokračoval Heger.



Svojim kolegom z členských štátov EÚ zároveň pripomenul, že Slovensko bolo doteraz "veľmi zodpovedným partnerom pri presune plynu do západnej Európy a (jeho partneri) sa naň mohli vždy spoľahnúť".



"Ak sa ten tok má do budúcnosti otočiť - to znamená, že bude prichádzať LNG plyn zo západnej Európy - je veľmi dôležité, aby sa všetci partneri zachovali rovnako zodpovedne, aby Slovensko malo vždy dostatok plynu," povedal Heger.



Teraz sa podľa neho čaká na to, čo pripraví Európska komisia. Zdôraznil, že Slovensko ako jediná krajina priniesla na summit rozpracovaný návrh pre európsku perspektívu Ukrajiny, ako aj pre oblasti energetiky a obrany.



Lídri EÚ sa na summite zhodli, že euroblok sa musí osamostatniť od ruských zdrojov energie, posilniť svoju obranu a podporiť Ukrajinu v jej proeurópskom smerovaní.



Predsedníčka Európskej komisie po schôdzke vyhlásila, že EÚ bude ďalej vyvíjať tlak na ľudí blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zakáže vývoz luxusného tovaru do Ruska.







(osobitný spravodajca TASR Matúš Zdút)