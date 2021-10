Heger: Slovensko pošle Litve 6 km plota na ochranu hraníc

Brusel 22. októbra (TASR) - Slovensko poskytne Litve plot v dĺžke šesť kilometrov, ktorý pomôže riešiť akútnu situáciu spojenú s ochranou vonkajších hraníc EÚ, uprednostňuje však riešenia na ochranu hraníc založené na modernej vede. Po skončení dvojdňového summitu EÚ to v piatok v Bruseli uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.



Premiér pripomenul, že Únia sa poučila z udalostí spred šiestich rokov a je lepšie pripravená na migráciu. Svedčí o tom aj atmosféra na rokovaniach, kde podľa jeho slov všetci lídri dali najavo, že treba hľadať spoločné riešenia. Zároveň bolo podľa neho cítiť jednotu a vôľu nájsť kompromisné východiská.



Heger uviedol, že diskusiu o migrácii otvorili krajiny, ktoré v súčasnosti čelia hybridným útokom zo strany Bieloruska. To zváža migrantov z rôznych krajín a využíva ich proti záujmom EÚ.



"Náš postoj je, že podporujeme krajiny, ktoré tomuto čelia, aj sprísnenie ochrany vonkajších hraníc Únie, kde sme priniesli k stolu riešenia využívajúce moderné technológie," uviedol Heger pred novinármi.



V tejto súvislosti vyzdvihol príklad Grécka, ktoré v posledných rokoch veľa investovalo do nových technológií na kontrolu hraníc. Dodal, že v Grécku na vlastné oči videl, ako pokrokové technológie pomáhajú chrániť hranice a výrazne prispievajú k zníženiu nelegálnej migrácie.



Dodal tiež, že reč bola aj o Egypte, ktorému sa podarilo eliminovať nelegálnu migráciu, a to aj tak, že vyše šesť miliónov utečencov z rôznych afrických krajín nedrží v migračných táboroch, ale snaží sa ich integrovať.



Na otázku médií o tom, ako Slovensko pomáha Litve, Heger potvrdil, že poskytne tejto krajine ochranný plot v dĺžke šesť kilometrov. Zdôraznil však, že ide o dočasné riešenie akútnej situácie na vonkajšej hranici EÚ, avšak za najvhodnejšie považuje nasadenie moderných monitorovacích prostriedkov, ktoré môžu byť financované aj z prostriedkov EÚ. V tomto smere členské krajiny počkajú na opatrenia, ktoré prednesie Európska komisia.



"Migrácia je otázka, ktorú treba riešiť v krajinách, kde vzniká, a v krajinách tranzitu. Tam treba hľadať riešenia zo strednodobého a dlhodobého hľadiska," vysvetlil v závere.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)