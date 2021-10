Heger: SR sa usiluje o vzťahy s Maďarskom založené na rešpekte

Ostrihom 11. októbra (TASR) - Slovenská republika sa usiluje o vzťahy s Maďarskom založené na obojstrannej výhodnosti a vzájomnom rešpekte, povedal v pondelok v severomaďarskom Ostrihome predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý sa pri príležitosti 20. výročia obnovy Mosta Márie Valérie spájajúceho Slovensko a Maďarsko stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



"V rámci dvojstrannej komunikácie chceme pokračovať v napĺňaní a vo využívaní mechanizmov základnej zmluvy, ktorá je osvedčeným rámcom bilaterálnej spolupráce," zdôraznil Heger.



K výročiu obnovy mosta medzi Štúrovom a Ostrihomom premiér povedal, že ide o úspešný projekt dvoch dobrých susedov a etablovaných členov Európskej únie, ktorý prínosom pre obe strany inšpiroval ďalšie slovensko-maďarské projekty.



Ako príklad Heger vyzdvihol vlaňajšie otvorenie nového Mosta Monoštor medzi Komárnom a Komáromom, ktorý bol takisto spoločným slovensko-maďarským projektom rovnako podporeným Úniou. Príbehy Slovenska a Maďarska sú podľa jeho slov úspešnými príbehmi v rámci EÚ i zoskupenia Vyšehradská štvorka (V4).



Slovenský premiér podčiarkol aj význam energetických prepojení oboch krajín, ktoré posilňujú energetickú bezpečnosť nielen Slovenska a Maďarska, ale aj celého regiónu.



"Nepriateľstvo medzi krajinami strednej Európy je nezmyselné. Zárukou nášho prežitia je priateľstvo a uzatváranie spojenectva," povedal pri tejto príležitosti Orbán, ktorý podotkol, že Slováci a Maďari po skúsenostiach agresie okupantov minulého storočia nie sú nepriateľmi, majú totiž spoločný jeden osud.



Slovákov od Maďarov delí podľa jeho slov iba jazyk, pohľad na mnohé veci majú ale veľmi podobný. "Most Márie Valérie zostáva symbolom, ktorý odkazuje, že budúcnosťou Európy sme my. Nedovoľme nikomu znova zbúrať mosty medzi nami," uzavrel predseda maďarskej vlády.



Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti vtedajších premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (SDKÚ) a Viktora Orbána (FIDESZ), ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.



Slovenský premiér konštatoval, že ruiny zničeného mosta desaťročia symbolizovali stav slovensko-maďarských vzťahov. Nová podoba zrekonštruovaného mosta by mohla symbolizovať nové pevné vzťahy Slovákov a Maďarov. "Aj po tomto moste vedie cesta do Európy," zdôraznil Dzurinda.



Slávnostný akt prestrihnutia pásky uprostred 509 metrov dlhého obnoveného mosta, ktorý opäť spojil brehy Dunaja po 57 rokoch, sledovali z brehov desaťtisíce obyvateľov a návštevníkov Štúrova a Ostrihomu.











