Heger stojí za Mikulcom, Krajniak s ním má ľudsky dobrý vzťah

Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) prichádza na 17. rokovanie vlády, ktoré sa uskutočnilo v súvislosti s návrhom poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery voči nemu 14. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) prichádza na 17. rokovanie vlády, ktoré sa uskutočnilo v súvislosti s návrhom poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) 14. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. júna (TASR) - Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri. Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu Mikulcovi. Odvolávaniu má minister vnútra čeliť na mimoriadnej schôdzi parlamentu v utorok (15. 6.). Premiér, Krajniak a Mikulec by sa mali ešte spolu stretnúť v pondelok popoludní, a to v súvislosti s kritikou ministra práce voči Mikulcovi.povedal Heger v súvislosti s pondelkovým rokovaním vlády o opozičnom návrhu na odvolanie Mikulca. Nevidí na tom nič zlé, naopak, hovorí o vyslaní jasného signálu zo strany vlády.povedal Krajniak v súvislosti s odvolávaním Mikulca. Za hnutie Sme rodina už dvaja poslanci Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská avizovali, že Mikulec nemá ich dôveru a nepodporia ho. Na stretnutí s premiérom a Mikulcom chce Krajniak povedať svoj názor.poznamenal. Nemá pocit, že by doteraz povedal v rámci kritiky ministra niečo, za čo by sa mal ospravedlniť. Tvrdí, že si nie je istý, či Mikulcovi jeho podriadení dávajú korektné informácie. Dodal, že sa v tom minister trochu stráca. Odmietol, že by Mikulca označil za slabého ministra.Minister vnútra má podporu poslaneckého klubu SaS.povedal šéf strany a vicepremiér Richard Sulík. Zopakoval, že výhrady a otázky, ktoré poslanci SaS mali, Mikulec vysvetlil. To, že za vyjadrenie nedôvery ministrovi vnútra môžu hlasovať poslanci Sme rodina, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu so zadržaným a obvineným bývalým riaditeľom SIS Vladimírom P., Sulík ľudsky chápe.Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová potvrdila, že i poslanci najmenšej koaličnej strany stoja za Mikulcom. Podľa Remišovej nie je návrh na odvolanie ministra vnútra opodstatnený.povedala.