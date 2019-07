Heger: Treba začať diskutovať o minimálnej mzde odborne a zodpovedne

Ľudia na Slovensku si podľa Hegera zaslúžia zarábať oveľa viac ako len minimálnu mzdu. Jej výška by zároveň podľa jeho slov nemala byť predmetom politického marketingu.

Bratislava 31. júla (TASR) – Hnutie OĽaNO dlhodobo navrhuje, aby ľudia s platom okolo minimálnej mzdy neplatili žiadne dane. V reakcii na návrh Smeru-SD zvýšiť minimálnu mzdu to uviedol poslanec hnutia Eduard Heger s tým, že o tejto téme je potrebné diskutovať odborne a zodpovedne.



Ľudia na Slovensku si podľa Hegera zaslúžia zarábať oveľa viac ako len minimálnu mzdu. Jej výška by zároveň podľa jeho slov nemala byť predmetom politického marketingu. "Treba začať diskutovať o minimálnej mzde odborne a zodpovedne. Z minimálnej mzdy sa totiž počítajú aj odvody živnostníkov, ktoré z dôvodu jej rastu každoročne stúpajú. Štát má živnostníkom pomáhať, a nie im zvyšovať odvody," zdôraznil Heger.



Predseda strany Smer-SD Robert Fico chce rokovať s koaličnými partnermi o zavedení automatického mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku. Tá by nemala byť nižšia ako 60 % priemernej mzdy. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii. Smer-SD pripravuje v tomto smere novelu zákona. Do legislatívy by sa malo ukotviť, že minimálna mzda nesmie byť nižšia ako 60 % z priemerného zárobku, ale zároveň by mal byť ponechaný aj priestor na sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.



Rezort práce predložil zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov návrh, podľa ktorého by minimálna mzda mala v budúcom roku vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. "Ide o zvýšenie o 60 eur, čo je primerané. Ministerstvo je medzi dvoma mlynskými kameňmi, medzi zamestnávateľmi a predstaviteľmi zamestnancov," podotkol Fico v súvislosti s potrebou zavedenia mechanizmu.