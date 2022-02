Vláda chce riešiť zdravotníctvo, povedal Heger lekárskym odborárom

Bratislava 3. februára (TASR) - Vláda chce riešiť situáciu v zdravotníctve. Deklaroval to premiér Eduard Heger (OĽANO) na stretnutí s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Spolu so zástupcami rezortov zdravotníctva a financií sa oboznámili s požiadavkami odborárov. Heger zároveň vyzval zúčastnené strany na ďalšie rokovania. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



"Slovenské zdravotníctvo bolo roky na chvoste záujmu a bývalé vlády ho dlhodobo zanedbávali. Postavenie zdravotníkov a stav zdravotníckych zariadení chceme zlepšovať systematicky, máme k dispozícii peniaze z plánu obnovy. Stanovili sme si konkrétne ciele a robíme postupné kroky, aby zdravotníctvo kvalitne fungovalo tak v prospech zdravotníckeho personálu, ako aj v prospech pacienta," vyhlásil Heger. Ďalšie rokovania medzi vládou a odbormi by mali prebiehať už na úrovni kompetentných ministerstiev.



Požiadavky odborárov sa týkali nedostatku lekárskeho a zdravotníckeho personálu či zlepšenia finančného ohodnotenia pracovníkov v zdravotníctve. Predstavitelia LOZ na stretnutí uviedli aj konkrétne prípady neefektívneho financovania jednotlivých úkonov v neprospech štátnych nemocníc. Pomenovali tiež medzery v kontrole zdravotníckeho trhu.



"Ďakujem členom LOZ za tieto príklady, zlepšenie hospodárenia nemocníc patrí medzi priority vlády, a preto chceme pri nastavovaní pravidiel hospodárenia spolupracovať priamo s lekármi a zdravotníkmi, ktorí majú skúsenosti z praxe," uviedol predseda vlády.



Situácia v slovenskom zdravotníctve je podľa LOZ kritická a vláda ju nerieši. V tejto súvislosti zástupcovia združenia koncom januára preto vyzvali premiéra na stretnutie.