Heger: Ukrajina je pre nás dôležitý sused

Kyjev 28. mája (TASR) – Slovensko chce vyslať silný signál, že Ukrajina je pre nás veľmi dôležitý sused, partner a priateľ. Uviedol to v piatok v Kyjeve slovenský premiér Eduard Heger po stretnutí s predsedom ukrajinskej vlády Denysom Šmyhaľom a prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Heger týmito slovami zdôvodnil, prečo sa v rámci svojej tretej cesty rozhodol navštíviť práve Ukrajinu. Slovensko chce byť podľa neho nápomocné Ukrajine pri jej integrácii do európskych alebo severoatlantických štruktúr.



Ukrajina je podľa Hegera dôležitý sused SR z hľadiska rozvoja obchodných vzťahov. "Čo je dôležitejšie, chceli sme aj týmto spôsobom vyjadriť silnú podporu jej územnej celistvosti a integrite ako nášmu suverénnemu susedovi. Z hľadiska obchodných vzťahov je pre nás dôležité rozvíjať či už vzťahy v oblasti energetiky, ale aj zlepšovania podnikateľského prostredia, taktiež miestnej ale aj regionálnej spolupráce," priblížil Heger na tlačovom brífingu témy rokovaní so Šmyhaľom a Zelenským.



"V mene ukrajinského ľudu ďakujem prezidentke Čaputovej, Vám, vašej krajine a vášmu ľudu za pevnú podporu ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti, ako aj za neochvejný postoj k sankčnej politike v súvislosti s ruskou agresiou na východe našej krajiny," povedal Zelenskyj.



Hlava štátu sa slovenskej vláde zároveň poďakovala za nedávnu ratifikáciu dohody, ktorá umožní, aby sa letisko v ukrajinskom Užohrode vrátilo k plnej prevádzke. Relevantnú bilaterálnu zmluvu podpísali minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a minister infraštruktúry Ukrajiny Vladyslav Kryklij vlani v septembri.



Súčasťou slovenskej delegácie sú minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok a minister obrany Jaroslav Naď.



Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že súčasná oficiálna návšteva predsedu slovenskej vlády na Ukrajine "je jasný dôkaz silného zahraničného politického kurzu, ktorým vysiela signál nielen na Ukrajinu, Slovensko, ale aj do Európy". Témami rokovaní boli podľa Naďa aj spolupráca v oblasti obrany aj obrannom priemysle i integračná ambícia Ukrajiny smerom k Severoatlantickej aliancie.



Heger sa v Kyjeve stretol aj s predsedom parlamentu Dmytrom Razumkovom. V ukrajinskom hlavnom meste premiér zároveň položí veniec k hrobu neznámeho vojaka a uctí si pamiatku obetí hladomoru na Ukrajine. Navštívi tiež Národnú detskú špecializovanú nemocnicu Ochmatdyt v Kyjeve a jej predstaviteľom odovzdá certifikát humanitárnej pomoci v sume 195.000 eur aj na ochranné pomôcky. V rámci návštevy si pozrie taktiež prezentáciu slovenského projektu mestského osvetlenia v Kyjeve za účasti primátora Vitalija Klička.







(osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Martinčeková)