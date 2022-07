Heger v Nemecku: Európa nesmie poľaviť v poskytovaní pomoci Ukrajine

Bad Staffelstein 21. júla (TASR) - Slovenský premiér Eduard Heger vo štvrtok varoval svojich európskych partnerov pred prípadným poľavením v poskytovaní pomoci Ukrajine. Heger bol hosťom na letnom stretnutí poslancov Spolkového snemu z nemeckej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) v bývalom benediktínskom kláštore Banz, ktorý v súčasnosti spadá pod bavorské mesto Bad Staffelstein. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu nemeckej agentúry DPA.



"V Európe si nemôžeme dovoliť ustať v poskytovaní pomoci Ukrajine... Musíme si uvedomiť, že Ukrajina je dôležitá pre celý európsky región," zdôraznil Heger s tým, že je v záujme Európy a aj jednotlivých štátov pomáhať Ukrajine.



Ako pokračoval Heger, ruský prezident Vladimir Putin vedie hybridnú vojnu proti polovici Európy. "Musíme pochopiť tento konflikt, v ktorom sa nachádzame," vyzval slovenský premiér. Podľa neho je jednota európskych štátov to, čoho sa Putin najviac bojí.



Šéf poslaneckého klubu CSU Alexander Dobrindt na poslaneckom stretnutí kritizoval spolkovú vládu za príliš pomalé a nedostatočné dodávky zbraní Ukrajine. Zároveň sa vyslovil za vytvorenie modelu partnerstva Európskej únie s krajinami ako Ukrajina či Moldavsko, ktoré by bolo pod úrovňou plnoprávneho členstva.



"Pre tieto krajiny bude v blízkej budúcnosti veľmi ťažké splniť požiadavky plnoprávneho členstva," upozornil Dobrindt a vysvetlil, že osobitné partnerstvo by sa dalo dosiahnuť v kratšom čase. Takýto model by sa podľa neho mohol uplatniť aj pre Britániu po tom, čo v januári 2020 vystúpila z Európskej únie.