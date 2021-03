Heger: V prípade núdzového stavu si počkáme na verdikt ÚS

Bratislava 31. marca (TASR) - Designovaný predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) nebude dopredu odhadovať rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR vo veci núdzového stavu, počká si až na samotný verdikt súdnej inštancie. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády.



"Aj na vláde sme sa o tom bavili, definovali sme oblasti, ktoré by mohli byť sporné, ale dopredu nebudeme dávať žiadne komentáre, počkáme si na samotné rozhodnutie a hlavne na odôvodnenie rozhodnutia," zdôraznil. Uistil zároveň, že vláda je pripravená na podnety ÚS promptne reagovať, aj spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR. "Sme pripravení rokovať, či už prezenčne alebo on-line," potvrdil.



Otázkou ústavnosti predĺženia núdzového stavu sa plénum ÚS zaoberá v stredu na neverejnom zasadnutí. Rozhodnutie má byť známe ešte v stredu, prípadne vo štvrtok (1. 4.) Vládne uznesenie zo 17. marca o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní napadla na ÚS skupina opozičných poslancov aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Strana Smer-SD namieta nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia vládneho kabinetu. Generálny prokurátor považuje za potrebné podrobiť napadnuté časti uznesenia vlády testu proporcionality. Podľa jeho názoru zákaz pohybu a pobytu implicitne zasahuje aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných Ústavou SR.



ÚS oba návrhy na preskúmanie ústavnosti spojil do spoločného konania.