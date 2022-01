Heger vidí v prezidentke spojenca v upokojovaní spoločenskej atmosféry

Bratislava 1. januára (TASR) - Apel prezidentky, aby sme sa nedali vyprovokovať k nenávisti, z nás robí spojencov v upokojovaní spoločenskej atmosféry. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na novoročný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková.



Premiér ocenil, že v tejto oblasti majú s hlavou štátu rovnakú rétoriku. "Spoločnosť dnes potrebuje spájať sily a mať lepšie vzájomné pochopenie, pretože to je jediná správna cesta z akejkoľvek krízy, nevynímajúc pandémiu či boj za spravodlivosť. Ja tomu hovorím pestovanie kultúry úcty, ona hovorí o kultivovaní ľudskosti," komentoval premiér. Obaja majú podľa neho na mysli to isté, slobodné, demokratické Slovensko, kde ľudia radi žijú.



Prezidentka v novoročnom príhovore vyzvala k súdržnosti, ľudskosti a pestovaniu vzťahov v komunitách i rodinách. Ide podľa nej o cestu k silnému, odolnému Slovensku, ktoré môže suverénne čeliť všetkým výzvam. Ako uviedla, ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí.