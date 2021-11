Premiér Heger: Vláda musí prijať ráznejšie opatrenia

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vo vláde panuje zhoda na tom, že sa musí konať ráznejšie a prijať k tomu aj potrebné opatrenia. Dôvodom je, že ľudia nedodržiavajú nastavené podmienky v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Uviedol to po rokovaní so zdravotníkmi a členmi vlády o epidemickej situácii premiér Eduard Heger (OĽANO).



Na základe minulotýždňových odporúčaní konzília odborníkov dal premiér viacerým ministrom vypracovať podklady, ako by sa tieto odporúčania mohli dostať do praxe. "Tá zhoda je na tom, že potrebujeme konať ráznejšie. Ukazuje sa, že ľudia opatrenia nedodržiavajú, COVID automat je nastavený dobre, ale pokiaľ sa nedodržiava, akoby neexistoval. Potrebujeme prísť s rozhodnutiami, ktoré budú ráznejšie z hľadiska dodržiavania opatrení," vyhlásil Heger.



V pondelok by o opatreniach mala rokovať aj koaličná rada. Závery by mohli byť známe pri najbližšom zasadnutí vlády SR.



Konzílium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných v čiernych okresoch a zvážiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre vybrané skupiny obyvateľov podobne ako v iných štátoch Európskej únie. Konzílium taktiež odporúča, aby z pandemickej PN, ktorá sa vypláca pri ochorení COVID-19, čerpali výhody len očkovaní ľudia. Navrhujú aj ďalšie sprísnenia, napríklad používanie COVID pasov aj na chodenie do práce už od červených okresov a dôrazné odporúčanie home office tam, kde je to možné.