Heger vo Viedni: Stabilita na Ukrajine je v záujme SR aj Európy

Viedeň 18. júla (TASR) - Víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruským inváznym silám je v záujme nielen Slovenska, ale aj celej Európy. Prinesie to totiž stabilitu do celého regiónu. Vyhlásil to v pondelok vo Viedni slovenský premiér Eduard Heger na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom.



"Je pre nás dôležité, aby každá (naša) susedná krajina bola slobodná," povedal Heger. Slovensko aj z tohto dôvodu poskytuje Ukrajine takú rozsiahlu pomoc, konštatoval. Predseda vlády SR ocenil, že solidarita funguje nielen v rámci EÚ, ale aj celého demokratického sveta.



Heger vyzdvihol kvalitu vzájomných vzťahov SR a Rakúska, ktoré sú podľa jeho slov "priateľské, korektné a prehlbujúce sa". Rakúsku sa poďakoval za prijatie zákona o spätnom vyplatení rodinných prídavkov občanom iných členských krajín EÚ pracujúcim v Rakúsku, keďže sa to týka aj občanov SR. Heger tiež priblížil, že obe krajiny sú prepojené ekonomicky aj pracovne a vďaka otvorenej komunikácii dokážu riešiť problémy, ktorým čelia.



Poznamenal, že v roku 2020 svet vstúpil do obdobia kríz. Po pandémii nového koronavírusu prišiel začiatok vojny na Ukrajine a takisto ekonomická kríza, inflácia a stúpajúce ceny energií. Ako povedal, spolupráca v rámci EÚ je dôležitá aj v oblasti energetiky, keďže viaceré krajiny vrátane SR, ČR, Rakúska či Nemecka sú závislé aj od dodávok plynu z Ruska. V tejto súvislosti vyzdvihol potrebu vybudovania adekvátnej infraštruktúry.



Heger aj v súvislosti s náporom utečencov z Ukrajiny ocenil solidaritu v rámci EÚ a pomoc jednotlivým štátom. Na záver svojho vyhlásenia vo Viedni zdôraznil, že "21. storočie by malo byť storočím mieru".