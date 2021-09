E. Heger: Von der Leyenová realisticky opísala súčasný stav Únie

Brusel/Bratislava 15. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu v Európskom parlamente v Štrasburgu realisticky opísala súčasný stav Európskej únie. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger v oficiálnej reakcii na výročnú správu šéfky eurokomsie.



Premiér skonštatoval, že von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie realisticky popísala výzvy, ktorým EÚ čelí alebo na ktoré musí dávať správne odpovede.



"Týka sa to zápasu s klimatickými zmenami, migráciou i pandémiou," uviedol. Prihlásil sa k jej odkazu, aby bol rok 2022 v Európe vyhlásený za rok mládeže, aj preto, že mladí cez pandémiu koronavírusu prišli o mnoho možností objavovať svet.



Heger spresnil, že osobitne uňho zarezonovala výzva von der Leyenovej na boj s korupciou, presadzovanie právneho štátu a s tým súvisiaca ochrana novinárov, ktorí bojujú za spravodlivosť. "Slovensko má s týmto autentickú a traumatizujúcu skúsenosť," pripomenul premiér a dodal, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa bezprávie a násilie už nezopakovalo.



Vláda SR podľa jeho slov, rovnako ako aj eurokomisia, vkladá veľké nádeje do plánu obnovy a odolnosti, ktorý je mimoriadnou reakciou EÚ na pandémiu. Vyjadril nádej, že slovenský plán obsahuje všetky potrebné body, ktoré povedú k zlepšeniu kvality života občanov, a že aj cez investičné a reformné návrhy v ňom zakotvené si Slováci budú formovať lepší vzťah k EÚ.



"Európska únia je náš životný priestor. Musíme sa naučiť nielen od nej niečo dostávať, ale aj ponúkať. Želám si, aby Slovensko bolo príkladom úspešného členstva štátu, ktorý zažil komunizmus a váži si slobodu v spoločenstve slobodných krajín," uviedol Heger v závere svojho prejavu.











(spravodajca TASR Jarormír Novak)