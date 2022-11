Heger vyjadril fínskemu prezidentovi podporu pre vstup Fínska do NATO

Na snímke fínska premiérka Sanna Marinová a slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) počas prijatia 10. novembra 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Jakub Kotian

Helsinki 10. novembra (TASR) – Slovenského premiéra Eduarda Hegera prijal vo štvrtok doobeda fínsky prezident Sauli Niinistö. Heger na stretnutí vyjadril jednoznačnú podporu Slovenska pre vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO).Slovensko ratifikovalo prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie v septembri.Šéf slovenského vládneho kabinetu vo štvrtok diskutoval s fínskym prezidentom aj o pomoci Ukrajine v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Niinistö sa tiež zaujímal o slovenský automobilový priemysel, ako aj o dôsledky energetickej krízy.V stredu sa Heger v rámci svojej trojdňovej zahraničnej cesty zúčastnil na vojenskom cvičení Puma 22 v Poľsku. Vo štvrtok má po prijatí u fínskeho prezidenta naplánované ešte stretnutie s fínskou premiérkou Sannou Marinovou. Navštívi tiež Helsinskú univerzitu.Následne sa presunie do Česka, kde má okrem iného rokovať s českým predsedom vlády Petrom Fialom o kontrolách na hraniciach. V piatok popoludní sa presunie do Estónska, v Tallinne sa stretne s tamojšou premiérkou Kajou Kallasovou.