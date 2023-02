Heger: Výstavba nemocnice na bratislavských Rázsochách bude pokračovať

Bratislava 20. februára (TASR) - Výstavba nemocnice na bratislavských Rázsochách bude pokračovať. Vláda napráva to, čo sa Robertovi Ficovi (Smer-SD) a Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) nepodarilo za 12 rokov vládnutia. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Pellegriniho, ktorý skritizoval súčasnú vládu, že pri projekte novej nemocnice zlyhala.



Slovensko má podľa Hegera jedinečnú príležitosť postaviť v Bratislave špičkovú nemocnicu. "Ide o obrovskú investičnú akciu a je normálne, že ju sprevádzajú aj ťažkosti. O to sa tu za celé desaťročia nikto nepokúsil a už vonkoncom na to štát nepripravil," povedal. Dodal, že na rozdiel od lídra Hlasu-SD pred problémami nezatvárajú oči a riešia ich.



Pellegrini podľa premiéra nepovedal v súvislosti s výstavbou nemocnice na Rázsochách nič nové, iba ľudí strašil. "V tom jedinom vyniká a je autentický," poznamenal.



V pondelok na tlačovej konferencii Pellegrini povedal, že žiada presun zdrojov z plánu obnovy na výstavbu nemocnice na bratislavských Rázsochách pre ostatné nemocnice na Slovensku. Skelet nemocnice sa podľa neho nestihne postaviť do polovice roka 2026, s čím počíta plán obnovy. Tvrdí, že čerpanie peňazí je preto ohrozené.