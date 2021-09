Heger: Využime návštevu pápeža na zahľadenie sa do svojho vnútra

Bratislava 11. septembra (TASR) - Využime návštevu Svätého Otca a skúsme sa zahľadieť do svojho vnútra, vyzval ľudí premiér Eduard Heger (OĽANO) v sobotu, deň pred začiatkom oficiálnej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Zároveň povzbudil ľudí na vzájomný rešpekt. Pápeža považuje Heger za silnú osobnosť a morálnu autoritu, ktorá spája.



"Vypočujme si jeho (pápežove) posolstvá a vpustime do svojich duší pokoj, nadhľad a pochopenie. Pozrime sa okolo seba a zamyslime sa, koľko mostov sme spálili namiesto toho, aby sme postavili nové. Nestavajme bariéry, ale skúsme ísť na to jednoduchou cestou, cestou vzájomného rešpektu," uviedol premiér vo videu na sociálnej sieti.



Pápež František je podľa Hegera človek zmieru. "Svojimi slovami a činmi vyzdvihuje to najlepšie, čo sa v nás nachádza. Nesie v sebe ľudskosť, lásku a pokoru," skonštatoval premiér. Odkázal tiež na jeho výrok o tom, že nikto nie je ostrov sebestačný a nezávislý od iných, a budúcnosť preto môžeme tvoriť len spoločne.



Pápež František počas septembrovej (12. - 15. 9.) návštevy Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.