Heger vyzval na nespochybňovanie dohody o termíne predčasných volieb

Bratislava 30. januára (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval bývalých členov koalície, aby nespochybňovali dohodu o termíne predčasných volieb. Termín 30. septembra je podľa neho kompromisom. Vyplýva to jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Avizuje, že ďalšie rokovanie odmieta.



"Nerozumiem politickým lídrom, prečo spochybňujú dohody a robia ďalší zo série cirkusov. Možno niektorí majú veľa času na premýšľanie, keďže už nenesú priamu zodpovednosť za krajinu," skonštatoval.



Heger zopakoval, že si dohodu o termíne predčasných volieb na pôdoryse bývalej vládnej koalície ctí.



Poslanci Národnej rady SR by mali v utorok (31. 1.) o 17.00 h rozhodnúť o termíne predčasných volieb. Koalícia predložila uznesenie o skrátení volebného obdobia s tým, že voľby by mali byť 30. septembra. Nezaradení poslanci z Hlasu-SD navrhli termín na 24. júna a Smer-SD už na 27. mája.