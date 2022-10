Heger vyzval na zastavenie nenávisti, apeluje na verejnosť i politikov

Prečítajte si aj: Polícia vypátrala páchateľa bratislavského útoku, našli ho mŕtveho



Bratislava 13. októbra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval verejnosť na zastavenie nenávisti. Apeluje na politikov i všetkých, ktorí sa verejne vyjadrujú, aj na sociálnych sieťach, aby vážili slová. Zdôraznil, že v stredu (12. 10.) vyhasli v Bratislave dva nevinné životy len preto, lebo boli súčasťou LGBTI+ komunity. Označil to za neakceptovateľné, hovorí o prekročení istej čiary. Poukázal na Ústavu SR a garanciu základných slobôd a práv všetkých bez rozdielu.zdôraznil premiér.dodal.Hneď ráno podľa vlastných slov kontaktoval aj šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča. Chce sa s ním stretnúť a hovoriť aj o tom, či tajná služba monitorovala prejavy útočníka na sociálnej sieti a ako postupovala. Na otázku, aké kroky v tejto súvislosti plánuje premiér urobiť, reagoval, že do budúcna bude vážiť každé jedno svoje slovo.Podčiarkol, že v demokratickej krajine majú právo žiť aj homosexuáli, a to v slobode, mieri a akceptácii. Citoval ústavu, ktorá hovorí o demokracii, rešpekte práv každého človeka a garancii základných práv a slobody pre všetkých bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú skupinu a iné postavenie. Zdôraznil, že žijeme v 21. storočí a všetci by sme sa mali zamyslieť nad týmito udalosťami. Odmieta extrémizmus a jeho prejavy, odsúdil hnev a nenávisť v spoločnosti. Vyzýva všetkých, aby zvážili akékoľvek prejavy tohto druhu.V reakcii na informácie, že páchateľ sa mal vyhrážať aj útokom naňho, premiér uviedol, že sa o svoj život neobáva. Potvrdil, že strelec sa fotil aj pred jeho domom v Bratislave.K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla mŕtveho.