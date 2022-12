Premiér vyzýva v novom roku na konštruktívny dialóg a rešpekt

Bratislava 31. decembra (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzýva v novom roku na konštruktívny dialóg, rešpekt a spoločenský zmier. Chce, aby bol rok 2023 rokom rozvoja, mieru, obnovy, občianskej súdržnosti a pevného presvedčenia v ľudské dobro a spravodlivosť.



"Ja verím v svetlú budúcnosť Slovenska. Verím v dobro a čestnosť ľudí. Verím, že z chýb a zlyhaní sa poučíme, aby sme v ďalšom rozvoji našej krajiny boli ešte odolnejší a odhodlanejší," uviedol v príhovore.



Heger si želá, aby sa na Slovensku cítil každý bezpečne. "Aby sme ľudí neškatuľkovali na základe farby pleti, sexuálnej orientácie, politického či náboženského svetonázoru," podotkol. Chce tiež krajinu so zdravými, sebavedomými a vzdelanými občanmi, ktorí tu môžu naplno rozvíjať svoj potenciál a talenty.



Končiaci sa rok označil za veľmi náročný. V tejto súvislosti poukázal na doznievajúcu pandémiu ochorenia COVID-19, vojnu na Ukrajine a s tým spojený prudký nárast cien, teroristický útok na Zámockej ulici či tragédiu na zastávke Zochova v Bratislave. "Mnohí ste cítili strach, neistotu či obavy o budúcnosť. Intenzívne som to prežíval s vami," skonštatoval.



Heger povedal, že preňho bolo kľúčové, aby nikto, kto je v núdzi, nezostal bez pomoci. V tejto súvislosti poukázal na viacero opatrení a reforiem, ktoré jeho vláda zrealizovala. Na pomoc ľuďom podľa neho slúži aj budúcoročný rozpočet. "Prinesie historické zvýšenie platov učiteľom, zdravotníkom, zamestnancom v štátnej službe či sociálnych službách. Je to rozpočet, vďaka ktorému môžeme garantovať také ceny energií, aby si ich každý mohol dovoliť zaplatiť," doplnil.



Ruská vojenská agresia voči Ukrajine podľa neho úplne zmenila vnímanie našej bezpečnosti. "Európskym krajinám, vrátane Slovenska, kruto ukázala, ako rýchlo sa svet môže zmeniť, pokiaľ si pred zlom budeme zatvárať oči," povedal. Slovensko si podľa neho jasne uvedomilo dôležitosť svojho členstva v Európskej únii a NATO. "Po dlhých rokoch sa všetci traja najvyšší ústavní činitelia jednoznačne postavili na správnu stranu dejín," podotkol.



Zopakoval, že vyslovenie nedôvery jeho vláde bolo zlyhanie demokratov. "Na Slovensku opätovne prebieha zápas o charakter našej krajiny. To, akým smerom sa bude uberať, akú budúcnosť pripravíme pre ďalšie generácie, je v rukách každého jedného z nás," dodal.