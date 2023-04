Heger: Žaloba EK je dôsledkom toho, že sa v tomto roky nič nedialo

Bratislava 19. apríla (TASR) - Žaloba Európskej komisie (EK) za nedostatočné riešenie segregácie Rómov v školách je dôsledkom toho, že sa v tejto otázke roky nič nerobilo. V reakcii na aktuálne rozhodnutie EK obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie to po stredajšom rokovaní vlády skonštatoval dočasne poverený premiér Eduard Heger.



Šéf povereného kabinetu zároveň zdôraznil, že EK ocenila súčasné vedenie štátu za kroky, ktoré podniklo v tejto oblasti. "Dobre si uvedomujú, že to nie možné vyriešiť hneď, rovnako aj to, že do intenzity riešenia vstúpila aj pandémia a energetická kríza, ktorej sme museli čeliť. No rozumiem, že i tak, vzhľadom na danú situáciu, musia mať kritický postoj," dodal dočasne poverený premiér.



Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero uviedol, že dlhodobo upozorňujú na potrebu rovnakého prístupu vo vzdelávaní na školách. "Problematika rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní je problém, ktorému sa SR dostatočne a systematicky nevenovala. Súčasná vláda sa od roku 2020 snažila o nápravu tejto situácie a k návrhom riešení prispel aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity," povedal. Poukázal pritom na viacero opatrení, ktoré v tejto oblasti zrealizovali.



Hero konanie Európskeho súdu považuje za dôležité z hľadiska súdneho výkladu smernice o rovnakom zaobchádzaní. Deklaroval súčinnosť pri snahách štátu o napravenie súčasného stavu. Vyhlásil, že sú pripravení spolupracovať na prípadných nápravných opatreniach.



Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Peter Pollák starší a poslanec Národnej rady SR Peter Pollák mladší však kritiku smerujúcu k vedeniu rezortu školstva namierili aj na ministrov v aktuálnom volebnom období. "Tak ako ostatní, ani ministri Gröhling a Horecký v tejto veci neurobili absolútne nič, a to aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády mali presný návod, čo majú urobiť," uviedol europoslanec, ktorý si myslí, že za posledných osem rokov, odkedy vedie v tejto EK voči Slovensku konanie, neprišiel žiadny systémový krok, ktorý by situáciu zmenil.



Pollák mladší upozorňuje, že za nečinnosť hrozia SR nielen pokuty, ale aj prehlbovanie problému rómskej komunity. Obaja preto vyzvali súčasného ministra školstva Horeckého, aby začal konať. "Aby zastavil zbytočnú pokutu, ktorá nad nami visí za dlhoročné pochybenia a aby zastavil diskrimináciu, ktorá kradne rómskym deťom ich budúcnosť," zdôraznil Pollák mladší.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR upozorňuje, že zatiaľ nemá k dispozícii ani len notifikáciu o žalobe, nepozná teda ani jej obsah. "Nie je zrejmé, z akého dôvodu sa EK žalobu rozhodla podať, keďže SR pravidelne Komisiu informovala o nových legislatívnych a aplikačných opatreniach zabraňujúcich segregácii v školách," dodal rezort.



Opozičná SaS reagovala, že problematika diskriminácie rómskych detí sa prvýkrát začala na rezorte školstva riešiť pod vedením Branislava Gröhlinga (SaS). Poukázala na to, že sa vytvoril manuál desegregácie či záväzný systém na zníženie opakovania ročníka.



Gröhling skonštatoval, že školám preplácali doučovanie a letné školy aj účasť v školskom klube detí pre deti zo znevýhodneného prostredia. Poukázal i na zavedenie pozície pomocných vychovávateľov v materských školách, ktorí pomáhali deťom zo znevýhodneného prostredia. Vytvorili sa podľa neho tiež štandardy diagnostiky, aby sa zabránilo falošnému diagnostikovaniu detí.



Podotkol, že nové vedenie ministerstva zastavilo všetku prácu na pomoci deťom z vylúčených komunít. "Neprepláca sa doučovanie, letné školy, nekomunikuje sa so školami a štandardy diagnostiky nie sú podpísané," povedal. Vyzval Horeckého, aby pokračoval v práci v oblasti odstraňovania diskriminácie.



EK viedla od roku 2015 konanie voči SR za nedostatočné riešenie segregácie Rómov v školách. V roku 2019 adresovala SR odôvodnené stanovisko. V súčasnom rozhodnutí obrátiť sa na súd v Luxemburgu komisia konštatuje, že SR síce urobila viacero opatrení, považuje ich však za nedostatočné.