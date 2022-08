VIDEO: Heger: Zamestnanci sociálnych služieb dostanú odmenu 500 eur

Bratislava 24. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila odmenu pre zamestnancov sociálnych služieb vo výške 500 eur, ktoré budú vyplatené na jeseň. Týka sa asi 15.000 osôb. Oznámil to v stredu po rokovaní vlády jej predseda Eduard Heger (OĽANO), za účasti ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).



"Nezabúdame ani na zamestnancov sociálnych služieb. Práve dnes na vláde sme schválili 500-eurovú odmenu, ktorá bude vyplatená počas tejto jesene a bude sa týkať takmer 15.000 zamestnancov. Celkový objem pomoci bude rádovo 10 miliónov eur," spresnil Heger.



"Veľmi si vážim každého človeka, ktorý pracuje v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), už len preto, že na rozdiel od mnohých štátov západnej Európy, kde nedokázali zvládnuť covid, za posledného dva a pol roka ukázali ľudia, ktorí pracujú v ZSS, že je to pre nich nielen vec zamestnania, ale aj povolania, je to pre nich vec srdca," doplnil Krajniak.