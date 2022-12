Hegera na summite v Bruseli zastúpi český premiér Fiala

Praha 13. decembra (TASR) - Slovenského premiéra Eduarda Hegera zastúpi na summite EÚ v Bruseli predseda českej vlády Petr Fiala. Pre TASR to potvrdil hovorca českého premiéra Václav Smolka. Dôvodom Hegerovej neúčasti je vnútropolitická situácia na Slovensku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Môžem potvrdiť, že premiér ČR Petr Fiala bude na zasadnutí Rady zastupovať predsedu vlády SR Eduarda Hegera," uviedol Smolka. Listom ho o to požiadal slovenský premiér.



V stredu sa v Bruseli uskutoční spoločný summit Európskej únie a Združenia národov Juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Hlavnými témami budú nielen obchodná spolupráca, ale aj to, ako sa ázijské krajiny stavajú k ruskej agresii na Ukrajine. Úrad vlády ČR zdôraznil, že ide o vôbec prvý summit vedúcich predstaviteľov členských štátov EÚ a ASEAN. Koná sa pri príležitosti 45. výročia diplomatických vzťahov medzi oboma blokmi.



Predsedať mu budú predseda Európskej rady Charles Michel spoločne s kambodžským premiérom Hunom Senom. Očakáva sa, že vedúci predstavitelia na záver summitu vydajú spoločné prehlásenie. Fiala by mal v mene EÚ podpísať dohodu o partnerstve EÚ s Malajziou a Thajskom, ktorá nastaví podmienky užšej spolupráce EÚ s krajinami v tejto oblasti.



Vo štvrtok potom Fiala zastúpi Slovensko na poslednom zasadnutí Európskej rady v tomto roku. Medzi hlavnými témami stretnutia bude podľa českého úradu vlády vojna na Ukrajine a s ňou spojené otázky energetiky, ekonomiky a bezpečnosti.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)