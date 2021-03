Heger:Do čakárne na očkovanie sa zaregistrovalo vyše 126.000 záujemcov

Bratislava 18. marca (TASR) - Do takzvanej čakárne na očkovanie sa od stredy (17. 3.) zaregistrovalo viac ako 126.000 záujemcov. Deň po spustení čakárne o tom informoval na tlačovej konferencii podpredseda vlády SR, minister financií a zároveň aj zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) s tým, že prvým už chodia aj pozvánky.



Podľa Hegera čakáreň už beží v plnom prúde. Pripomenul, že pri tejto aplikácii nerozhoduje rýchlosť, ale faktor veku. "Očkovanie je kľúčové," podotkol zastupujúci minister zdravotníctva. Zároveň tvrdí, že pointa čakárne je najmä v komforte. "Ak nie sú voľné termíny, tak záujemca putuje do čakárne a po otvorení termínu je pozvaný na očkovanie formou SMS alebo e-mailom," povedal Heger. Túto správu dostane žiadateľ najneskôr 48 hodín pred samotnou vakcináciou. Zastupujúci šéf rezortu zdravotníctva dodal, že ľudia sa môžu prihlasovať buď cez webovú stránku, alebo prostredníctvom infolinky, pričom dôjde k posilneniu operátorov.







Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) povedala, že chce, aby proces prideľovania termínov na očkovanie bol spravodlivý. Ako dodala, do systému sa budú postupne pridávať ďalšie funkcionality, aby išlo o moderný systém. Na tlačovej konferencii dodali, že služba čakárne sa stále vyvíja a postupne v nej budú pribúdať i nové vakcinačné centrá, ktoré vzniknú.



Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková povedala, že každé očkovacie miesto si vytvára aj miesta pre náhradníkov. Zároveň dodala, že momentálne nie je možné si vybrať vakcínu, ktorou by sa chceli ľudia očkovať. Pripomenula, že osoby nad 70 rokov sa očkujú vakcínou od Pfizer/BioNTech a vakcínou od Moderny, ľudia nad 60 rokov vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Zároveň sa odhaduje, že tento mesiac by sa mala otvoriť aj ďalšia veková skupina na očkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech, ak budú prichádzať dodávky vakcín tak, ako majú.



Avizované nižšie dodávky vakcín od AstraZenecy sa podľa Ježíkovej nedotknú očkovania vo veľkokapacitných centrách v nasledujúcich týždňoch. Podľa nej sú množstvá naplánované tak, že sa môže priebežne očkovať. Vakcína Johnson & Johnson by na Slovensko mohla prísť v druhom kvartáli tohto roka. Podľa Ježíkovej zatiaľ nie je jasné, kedy to presne bude. Celkovo si Slovensko podľa nej zakontrahovalo 1,4 milióna dávok.



Zaočkovaných prvou dávkou vakcíny na Slovensku je podľa slov Hegera viac ako 471.000 ľudí, druhou dávkou vyše 226.000 ľudí. "Očkuje sa v 60 nemocniciach, 15 poliklinikách a 18 veľkokapacitných očkovacích centrách," dodal.