Heger: EK musí o 2 týždne prísť s konkrétnym riešením plynového stropu

Praha 7. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) musí o dva týždne prísť s konkrétnym návrhom na zastropovanie cien plynu. Riešenie by malo byť také, aby nebol ohrozený dostatok plynu na európskych trhoch. Povedal to predseda vlády Eduard Heger po neformálnom summite Európskej rady v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Bolo to prvé stretnutie po lete, kde sme sa ako premiéri naživo stretli a mohli sme veľmi konkrétne pomenovať potreby jednotlivých krajín," uviedol premiér.



Z diskusie podľa Hegera vyplynulo, že si všetky krajiny uvedomujú urgentnosť a nevyhnutnosť toho, aby EK prišla 20. októbra s konkrétnym riešením na zastropovanie cien plynu.



"Viacerí, alebo aj všetci, sme jednoznačne komunikovali, že tá potreba zníženia cien je nevyhnutná a urgentná. Ceny plynu, z ktorých sa odvíjajú aj ceny elektriny sú pre naše ekonomiky neúnosné," povedal Heger a dodal, že na to, aby bolo možné kompenzovať tento rozdiel, je potrebné stlačiť ceny na nižšiu úroveň.



V piatok sa na Pražskom hrade konal neformálny summit Európskej rady. Išlo o vrcholnú akciu českého predsedníctva v Rade, európskych lídrov hostil český premiér Petr Fiala. Premiéri štátov EÚ rokovali o ruskej agresii na Ukrajine, energetike a hospodárskej situácii v Európe.



Neformálny summit nadviazal na štvrtkové stretnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom predstavitelia krajín Európy diskutovali najmä o bezpečnosti, mieri, energetike a ekonomickej situácii s krajinami mimo EÚ.

















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)