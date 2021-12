Heger:Míľniky v prvej žiadosti o platbu z plánu obnovy sa dajú stihnúť

Bratislava 27. decembra (TASR) – Míľniky, ktoré treba splniť k tomu, aby Slovensko mohlo žiadať o prvú platbu z plánu obnovy vo výške viac než 450 miliónov eur, sa dajú stihnúť. Momentálne oproti plánu síce splnenie niektorých, ako napríklad súdna mapa, reforma vysokého školstva alebo výdavkové stropy, mešká, stále je to však v limite. V rozhovore pre TASR to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Podmienka je taká, že musíme mať tie míľniky splnené predtým, ako požiadame o platbu," pripomenul premiér s tým, že napríklad reforma vysokého školstva alebo súdna mapa sú blízko k schváleniu. Vládny kabinet musí tieto zákony odobriť najneskôr 12. januára 2022, aby mohli ísť 14. januára do parlamentu, kde ich poslanci prerokujú na februárovej a marcovej schôdzi. "To znamená, že termíny sa dajú stihnúť. Na konci marca budú zákony schválené a v takom prípade je míľnik naplnený. V apríli sa potom môže podať žiadosť o platbu a všetko je v poriadku," zhrnul premiér.



Poznamenal, že vláda pracuje na tom, aby sa tento scenár naplnil. "Je celkom realistický, takže omeškanie, na ktoré upozorňuje dnes semafor plánu obnovy, sa dobehne," okomentoval.



Premiér v tejto súvislosti povedal, že napríklad k vysokoškolskému zákonu mal niekoľko rokovaní ako s ministerstvom školstva, tak aj na úrovni strategickej rady plánu obnovy. "Rokovali sme niekoľkokrát aj so zástupcami študentov, aj so zástupcami rektorov a s ministerstvom školstva," podotkol Heger. Rokovania sa realizovali aj k súdnej mape. "Takže veľmi intenzívne investujem aj so svojím tímom na úrade vlády veľa úsilia a času do toho, aby sme reformy nastavili dobre, aby to bolo to najlepšie pre Slovensko a zároveň, aby sme to stihli včas," uzavrel premiér.



V rámci plánu obnovy plánuje Slovensko žiadať o peniaze Európsku komisiu (EK) dvakrát ročne. Predtým, ako Slovensko podá žiadosti o platbu, musí splniť stanovené míľniky. V prvej žiadosti chce Slovensko pýtať 458,3 milióna eur, pričom podľa semaforu plánu obnovy zatiaľ hrozí výrazné omeškanie alebo nesplnenie pri troch míľnikoch zo 14. V druhej žiadosti počíta Slovensko s 814,7 milióna eur, pričom tu sa zatiaľ očakáva malé oneskorenie len pri optimalizácii siete nemocníc. Tá však už parlamentom prešla.